Facundo Astudillo Castro: presentan denuncia ante el Consejo de la Magistratura para remover a la jueza de la causa

Así lo afirmó Leandro Aparicio, abogado de Cristina Castro, mamá del joven desaparecido el pasado 30 de abril, en diálogo con Crónica web, quien además sentenció que María Gabriela Marrón "no sólo no está apta para investigar esta causa, sino que no es apta de ser una jueza".