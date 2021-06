Millaray Cattani, de 15 años, se quitó la vida el 14 de abril último en Puerto Deseado, Santa Cruz. La decisión de la adolescente sorprendió a toda su familia, que no encontraba explicación para lo sucedido. Pero, tras revisar sus objetos personales, halló indicios de que la menor fue abusada hace dos años. Sospecha que eso podría haberla influido, por lo que reclama que se investigue el caso.

"Revisamos en sus cuadernos, sus agendas y sus amigas nos fueron contando lo que sabían. En 2019, Millaray sufrió un abuso sexual por una persona mayor, un hombre que tuvo el poder de hacerle creer que era una relación, que estaba bien, que podían ser novios, podían irse a vivir juntos", denunció Ayelén, hermana de la víctima, en una conferencia de prensa.

Y agregó: "Una relación como la que tiene una persona cuando se enamora de su secuestrador, como el Síndrome de Estocolmo, algo similar. Siempre pensando que ella tenía 13, nadie puede decir que eso está bien”.

La joven, quien evitó dar el nombre del presunto abusador, aseguró que la familia desconocía ese vínculo. “Nosotros no sabíamos, pero sus compañeros y amigos lo sabían. Solamente que ellos no pudieron decirlo, no sé si es que los chicos no tienen las herramientas o no confían en los adultos", dijo.

"Le pasó esto (por el abuso) en el 2019, pero ella estaba bien, empezó la pandemia y en este 2021 él apareció de nuevo en la vida de Millaray, unos días antes de que ella tomara la decisión de quitarse la vida”, expresó.

Los representantes legales de la familia, los abogados Rocío Marciscano y Cristian Fernández, efectuaron una denuncia al respecto el 26 de abril.

“Pasaron dos meses y nosotros, en la familia, siempre dijimos que lo íbamos a dejar en manos de la Justicia, que no íbamos a entorpecer e íbamos a hacer las cosas lo más tranquilas posible, es doloroso, pero pasa el tiempo y es como si no pasara nada”, finalizó.