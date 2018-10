Un grupo de familiares de las nenas de 6 y 8 años abusadas, según la denuncia, por Gustavo Gómez, de 26 años, realizaba una protesta frente al Centro de salud del barrio bonaerense de San Francisco Solano, Quilmes, para pedir justicia y para que encontraran al agresor que se mantiene prófugo.



"No lo conozco, me preguntó: '¿Vos sos la tía de la nena?'. Le dije que sí y sacó un fierro de la cintura. Yo me defendí con un palo pero después agredió a otra de las tías, a quien le abrió la cabeza", comenzó a declarar Yanina, otra de las tías, a Crónica HD.



"Me dijo: 'Son unos hijos de p..., los voy a matar", continuó la pariente de las nenas abusadas. "Los policías no lo agarraron, les pasó por el costado y lo dejaron ir. Es una violación lo que pasó y estamos solos", siguió, mientras increpaban a un oficial.



Los familiares comenzaron a discutir con el efectivo policial que no accionó cuando vio la situación del familiar del presunto violador y solo atinó a responder que "podía perder el trabajo" si detenía a alguien sin una orden.



"Lo podrías haber agarrado y no hiciste nada. ¿Vos no tenés hijos?", recriminó la abuela de las nenas. Mientras, la mujer agredida sufrió una baja de presión y debió ser trasladada en una ambulancia. "Tengo miedo por mi familia", dijo, consternada.



El sujeto se encuentra prófugo desde el momento en que la menor de las nenas confesó que el individuo la había tocado, al mismo tiempo que su hermana, de 8 años, agregó que también había sufrido abusos anteriormente.



La protesta