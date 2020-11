Los investigadores del femicidio de la docente Paola Tacacho, asesinada hace dos semanas en Tucumán, allanaron la casa del autor del crimen, el suicidado Mauricio Parada Parejas, y hallaron dos cartas del homicida en las que asegura que su familia lo había abandonado y que no recibía la atención médica necesaria tras ser diagnosticado con ezquizofrenia.

El allanamiento fue llevado a cabo este viernes en el departamento ubicado en Monteagudo al 800, en la zona norte de la capital provincial, donde el personal de la División Homicidios de la policía de Tucumán encontró la dos cartas escritas por el femicida.

El procedimiento fue solicitado y supervisado por el fiscal Carlos Sale, y la sospecha es que las cartas fueron escritas momentos antes del femicidio y de su suicidio.

Según las fuentes, en una de las cartas, Parada Parejas contó detalles hasta ahora desconocidos de su vida y reconoció que su familia lo había dejado solo, ya que no recibía la atención médica a pesar de haber sido diagnosticado esquizofrénico.

La docente había formulado más de una docena de denuncias en contra del acosador y pese a los distintos procesos judiciales -e incluso del dictado de una restricción de acercamiento por parte de la Justicia-, fue víctima de un ataque por parte de su exalumno, quien tras apuñalarla se suicidó.

Una de las cartas que dejó Parada Parejas antes del femicidio y de suicidarse.

Voceros judiciales indicaron que en el departamento del atacante no se encontraron indicios de una posible ayuda por parte de terceros, lo que para los investigadores indica que Parada Parejas planificó el ataque por sus propios medios.

En ambas cartas Parada Parejas deja constancia, por un lado, de que su voluntad es que nadie se quede con sus posesiones personales, sino que “quemen todo”; y por otra parte, se refiere crudamente a Tacacho, entre amenazas y acusaciones.

“Nadie me culpa a mí de NADA. Esta cajetuda Tacacho se acercaba todo el tiempo queriendo provocar, ahora tiene lo que se merece”, dice uno de los fragmentos de la nota que escribió a mano.

También reconoció en uno de sus escritos que su familia lo había dejado solo, ya que no recibía atención médica a pesar de que le habían diagnosticado esquizofrenia. “No me arrepiento de ‘nada’ ni tampoco pido perdón ‘jamás’. No se acomoden, prepárense porque se viene el fin de todo y estarán ahí para ver cómo todo se cae”, cierra en el manuscrito.

La carta, puño y letra, del femicida de Paola Tacacho.

En la segunda carta, redactada por computadora, el femicida responsabilizó a dos funcionarios que asegura que lo detuvieron por “nada” y que después lo soltaron "sabiendo que tenía esquizofrenia con brotes psicóticos”.

“Yo no tengo la culpa de nada. No pedí ni voté por nacer. La culpa es de la mamá por ser irresponsable e imprudente en ir a tener hijos cuando no tenía porque ya era vieja, sin pensar”, se lee en otro pasaje de la carta que lleva su firma y número de DNI.

El texto de Parada Parejas termina con una perturbadora amenaza: “Pongo una maldición al universo y digo se viene lo peor, así que a prepararse y voy a estar ahí para reírme, al carajo con todo”.

Otra carta del femicida, en que apuntó a funcionarios judiciales.

Durante la semana pasada, la madre de la docente asesinada le había pedido a la Justicia que allane el domicilio del femicida con el objetivo de intentar determinar si existían evidencias que en el hecho había participado una tercera persona.

Con los elementos secuestrados durante el allanamiento y a partir de nuevas pericias que ordenará en los próximos días, el fiscal Sale estará en condiciones de cerrar la causa.

El femicidio de la docente de Tucumán

Tacacho fue asesinada a puñaladas en la calle el último viernes 30 de octubre por Parada Parejas, quien fue su alumno de un instituto terciario y la hostigaba desde hacía al menos tres años.

Tras el ataque, cometido en Monteagudo al 500, en pleno centro de la ciudad de Tucumán, el agresor se suicidó con el mismo cuchillo al ser rodeado por un grupo de vecinos que le impidió escapar.

Parada Parejas acosaba y hostigaba a Tacacho desde hace al menos 3 años.

Los investigadores determinaron que la docente había denunciado en más de una decena de oportunidades a Parada Parejas por la constante violencia y hostigamiento que sufría de su parte.

Trece denuncias fueron realizadas en el fuero Penal y una en el fuero Civil y, además, tuvo una denegación de atención de su caso en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia.