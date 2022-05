A casi seis meses del salvaje femicidio de Brisa Formoso Sobrado surgieron nuevos indicios que podrían impulsar un giro considerable en la causa, puesto que fortalecen la hipótesis que sostiene la existencia de más personas en la escena del crimen.

No obstante, las dependencias judiciales no realizaron las pericias correspondientes por no contar con el presupuesto necesario. "La investigación está estancada por la falta de reactivos", señaló Javier Ferreira, abogado querellante en la causa caratulada "abuso sexual con acceso carnal y en concurso real con homicidio calificado".

Esta es encabezada por la UFI N.º 1 de instrucción y juicio descentralizada de Berazategui, cuyas autoridades reconocieron que no disponían de los recursos para afrontar el costo en euros de los reactivos que se necesitan para peritar los rastros de tres ADN que se hallaron en el cuerpo de Brisa en la autopsia.

Iván Morales, único detenido por el femicidio de Brisa.

Al respecto, Ferreira dejó en claro que dicha instancia "es por demás necesaria, porque podría identificar a otros femicidas", además de Iván Morales, único detenido por el hecho.

Ante la negativa de la Fiscalía por cuestiones económicas, la querella acudió al Ministerio de Justicia bonaerense, en donde le aseguraron que los elementos requeridos estarán a disposición en las próximas horas.

Entonces, el representante legal de la familia de la víctima aseguró que, cuando ello sea realidad, "pondrán fecha de peritaje de los ADN y, una vez que estén terminadas, le entregarán los dictámenes al fiscal y cotejarán con los sospechosos, uno de ellos es la ex pareja de Brisa, quien la amenazaba de muerte en reiteradas oportunidades".

Los escalofriantes detalles del brutal femicidio de Brisa

El femicidio tuvo lugar en la madrugada del 13 de noviembre pasado, jornada en la cual Brisa asistió a una fiesta en la Sociedad de Fomento San Marcos, de Berazategui.

Allí, su prima la vio retirarse en compañía de Morales. Según la testigo, este forcejeaba con la víctima, de 19 años. Horas después, las autoridades policiales, alertadas por la familia de la joven de su desaparición, hallaron los restos en un descampado de Ranelagh. El cadáver presentaba su jean enroscado en su cuello, una clara señal de que fue estrangulada.

La familia de Brisa aún busca esclarecer su caso.

Por su parte, Morales reflejaba heridas en su cuello, en un brazo y el abdomen compatibles con rasguños, un indicador de la resistencia de Brisa ante el ataque sexual previo a su femicidio.

Los tres ADN descubiertos serían por demás esenciales para esclarecer el aberrante episodio, que reviste una pena de reclusión perpetua. Por esta razón, los seres queridos de Brisa exigen que el proceso judicial se acelere.

En este sentido, su abogado reconoció que "Gabriela, la madre, está angustiada, fue amenazada por la familia de Morales. Está muy asustada, y a la vez con bronca de que la causa esté parada seis meses por falta de reactivos, es una burla".

Por M. R.