Una joven de 19 años fue hallada asesinada a puñaladas y su ex pareja ahorcada en una casa de la localidad misionera de San Javier y la principal hipótesis de la pesquisa es que se trató de un femicidio seguido de suicidio, aunque se aguardan los resultados de las autopsias para confirmarlo, informaron este lunes fuentes policiales.



El hecho, que fue dado a conocer en esta jornada sucedió el pasado sábado en la casa en la que vivía Daniel Silveira Marquez (29), a la que llegó la policía cerca de las 16, alertada por un llamado al 911.



En el interior del domicilio, los efectivos encontraron a Marquez ahorcado, pendiendo de una soga, y a su ex pareja, Yésica Tavarez, asesinado a machetazos en el cuello, detallaron los voceros.

Además, las fuentes dijeron que ambos se habían separado hacía tres meses y que tenían un hijo en común, lo que hace sospechar a los pesquisas que el hombre la mató y luego se suicidó.



De acuerdo a los familiares de Tavarez, la joven era víctima de violencia de género por parte de Marquez, por lo que se investigaba si había realizado denuncias en su contra.



Una de las hermanas de la joven asesinada, quien se identificó como Lorena, informó al medio local El Territorio que "Yésica y su hijo hacía un mes" que vivían con ella.

Los voceros dijeron que el supuesto femicidio y suicidio se desencadenó cuando la joven fue a la casa de su ex a buscar cosas suyas y del menor, quien en ese momento se había quedado en la casa de su tía.



De esta manera, la hermana de Tavarez aseguró que a pesar de estar separados, Marquez "la iba a buscar todos los días y le rogaba que vuelva con él". "Se arrodillaba, le mandaba mensajes, le llamaba. Todo. Ellos se vivían separando y sólo peleaban, pero esta vez ella no quiso volver", aseveró.

Además, Lorena aseguró que "muchas veces pasaron por la Justicia" por temas de violencia y describió al señalado asesino como "muy celoso". “La verdad estoy shockeada, nunca me imaginé esto. A mí se me hace que él la llevó por la fuerza a su casa. Ella nunca iba porque dijo que él había intentado matarla".

Aunque más tarde, la familia determinó que Yésica había llegado al lugar por sus propios medios, en compañía de una vecina de 11 años, quien se retiró cuando la pareja, que estaba separada, empezó a discutir y al regresar encontró los dos cadáveres.



La última vez que fue llegó llorando a mi casa, con los ojos llorosos y me dijo ‘casi me mató’. No quería ir más”, se lamentó la joven. En esta línea, aseguró al citado medio que una vez los vecinos la llamaron preocupados y se encontró con su hermana "sangrando, en la cama".



Por último, la causa está a cargo del juzgado de Instrucción 5 de Alem, desde donde se ordenaron distintas diligencias, pericias y las autopsias de rigor.