De rojo. El vecino "justiciero" reduciendo al malviviente. (Captura video)



Un hombre, padre de 5 hijas, salió en defensa del personal de una panadería, de la localidad bonaerense de Villa Adelina, que estaba siendo asaltado por un delincuente de nacionalidad chilena.



El "justiciero", Leandro, dialogó con Crónica y relató cómo vivió el imprevisto suceso.





Leandro, explicó que no dudó ni un segundo en interceder en el asalto y si bien reconoció que pudo haber "salido mal", reconoció que sí hay gente que le dice "¿cómo no pensaste en tu familia?". Sin embargo, Leandro destacó: "Yo tengo 5 hijas, y justamente por eso, la mayor de mis hijas podría haber sido la cajera, (...) si todos reaccionáramos un poco de este modo, esto no pasaría más".



Tras el violento hecho Leandro sufrió una rotura en uno de los dedos de la mano.



Por otro lado, se supo que el delincuente no estaba armado y que se le inició una causa por "intento de robo", motivo por el cual en menos de 4 horas quedó en libertad.