Un hombre de 64 años fue hallado muerto el último lunes en el interior de un placard en una casa de Villa Los Álamos, localidad salteña de Cerrillos. La sobrina, al encontrarlo, dio aviso de inmediato a la Policía. Todavía se trata de establecer cómo es que llegó a meterse allí dentro.

La mujer explicó que luego de perder el contacto con su tío, que según trascendió es de apellido Cruz, lo encontró sin vida dentro de un placard. Además indicó que para entrar al domicilio le tuvo que pedir a un nene que ingresara por una ventana y que le abriera la puerta principal.

El cuerpo no presentaba ningún tipo de herida y en la casa no había desorden. "Además no hubo intento de robo, porque en los bolsillos tenía dinero y en el domicilio poseía ahorros", aseguró la mujer.

El último miércoles al mediodía se conoció que la autopsia determinó que su muerte se dio a causa de un paro o una crisis cardíaca.

En tanto, los forenses creen que fue por su adicción a las bebidas alcohólicas, la cual le hizo sufrir una falla generalizada. Sin embargo, la muerte del hombre para los habitantes del pueblo no deja de ser un misterio.