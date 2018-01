La madre de Abril Sosa, nena de tan solo 4 años asesinada en un presunta venganza, escribió a fines de mayo un mensaje en el Facebook del detenido por el caso.



La búsqueda de la menor duró 44 horas y mantuvo en vilo a la ciudad de Córdoba y a todo el país. Fue hallada muerta este lunes en un baldío a unas 10 cuadras de su casa en barrio General Bustos, y la investigación apunta a una posible "venganza".



Mayra Sidra, la madre de la nena, había escrito en diciembre en su muro de Facebook: "Si tenés problemas los arreglamos cuando quieras, con mis hijos no".

"Gente hija de mil puta, si yo tuviera que hablar, no me parece que es para meterse con las criaturas, con mis hijos no. Si tenés problemas los arreglamos cuando quieras, estoy cansada, ya me las vas a pagar vos o quien allá sido (sic)", dice Mayra.



Al conocerse que la niña estaba muerta, varios usuarios de Facebook recordaron este posteo y le dejaron mensajes culpando a la familia del desenlace.

Así insultaba al presunto asesino.

Además, la madre de Abril, aseguró que ella y su marido sospechaban del vecino detenido por el crimen, y recordó que había tenido problemas con él porque "se quiso hacer el vivo" con su hija adolescente.



"Ya sospechábamos de Daniel Ludueña", expresó Mayra Sidra en referencia al hombre detenido como sospechoso del crimen.

La madre y el padre de Abril pidieron justicia.

La mujer, que está embarazada, cuestionó el accionar de la policía en los primeros momentos de la pesquisa, ya que consideró que se centraron en investigarlos a ella y a su marido en vez de buscar a Abril.



"Yo decía que tenia que ser alguien que ella conociera, que le tuviera confianza como para irse con él", expresó la mujer, al contar que el ahora detenido era conocido de la familia, que varias veces había ido a su casa y que hasta que su hija desapareció no estaba al tanto de sus antecedentes.



Al ser consultada sobre una publicación en su página de Facebook, en la que ella insulta a Ludueña y le advierte "no te metas con Luna", la mamá de Abril recordó que la escribió cuando supo que el ahora detenido se "había querido hacer el vivo" con su hija de 16 años.



"Tiene prontuario por la muerte de un sobrino de dos años, que mató y violó tal como pasó con mi hija. “l, sus hermanos y un tío o primo", agregó la mujer.



Para Sidra, Ludueña cometió el crimen de su hija con otra persona porque en su opinión "no lo podría haber hecho solo".



En tanto, en declaraciones a TN, la mujer recordó que cuando comenzó la búsqueda de su hija, Ludueña "tenía custodia policial" porque había testificado en contra de ella y de su marido y eso hizo que los investigadores estuvieran "encima" de ellos.



"Mientras él asesinó a mi hija y no le tuvo compasión en nada, nos investigaban a nosotros. Quiero Justicia para Abril, no me importa lo que hablen de mi, necesito Justicia por Abril", dijo entre lágrimas.



Sidra contó que tras la desaparición de su hija el sábado último, una amiga suya se acercó y le mostró imágenes del celular con fotos que le había enviado Ludueña, la mayoría de ellas "obscenas", lo que motivó que comenzaran a investigarlo. "Dicen que confesó y que esta detenido en la cárcel de Bouwer", concluyó la mujer.



Abril fue vista con vida por última vez la noche del 13 de enero, cuando salió de su casa, situada en República y Tissera, en el barrio general Bustos de la capital cordobesa, para ir a jugar con otros niños de la cuadra.



Al no regresar, su familia denunció su desaparición cerca de la medianoche, tras lo cual Policía inició un operativo de búsqueda.



El cuerpo de la niña fue encontrado anoche en un terreno baldío de la calle Anchorena, entre Jujuy y Sucre, de Alta Córdoba, en la zona norte de la capital provincial.



Según la fiscal de la causa, Claudia Palacios, por el momento se manejan dos hipótesis: la de un ajuste de cuentas narco dado que el padre de la nena dijo que en alguna ocasión habían vendido drogas aunque aclaró que él no tenía deudas con nadie y la del ataque de un pedófilo.



De acuerdo a la fiscal, Ludueña tiene antecedentes por "delitos contra la integridad sexual" y "no se resistió al momento de la detención".



Palacios aguardaba los resultados de la autopsia al cuerpo de la niña y demás diligencias dispuestas en el marco de la investigación.