Una joven de 19 años denunció a su padrastro por abusar sexualmente de ella y por violencia física desde los 3 años, además de golpear y amenazar de muerte a sus hermanos menores de edad. Luego de que la Justicia ordenara una restricción perimetral en 2019, la denunciante exige una condena y que le quiten la tenencia de su hermanito de 8 años a su madre, quien todavía vive bajo el mismo techo que el violador.

En diálogo con cronica.com.ar, Andrea Gonzalez dio detalles del sufrimiento que padeció toda la vida por los aberrantes hechos cometidos contra ella y sus hermanos menores, a manos del denunciado Tobías Gabriel Silva.

"El abuso sexual lo sufrí desde los 3 años hasta los 13, que fue cuando decidí irme de mi casa. Me fui sin nada, salí sin ningún tipo de pertenencias. Primero fui a la casa de amigos y amigas y después tomé la decisión de ingresar en un hogar, en el Transitorio de Lomas de Zamora y después al hogar Madre Teresa de Calcuta, en Berazategui", relató la joven.

A pesar de que ella pudo tomar "valor y salir de ese infierno", en 2017, cuando denuncio a su padrastro primero por maltrato físico y por hostigamiento, ahora Andrea solicita desesperadamente a la Justicia que tome la decisión de llevar a sus hermanos a un hogar y que le brinden protección contra Silva.

"Mis hermanos no tienen un techo en donde vivir fijamente. Yo soy la mayor y tampoco cuento con un trabajo ni casa propia como para poder tenerlos conmigo", explicó Andrea a este medio, quien a su vez contó que 4 de sus 5 hermanitos viven con familiares y allegados, pero que el más chiquito, que tiene 8 años, todavía se encuentra en el mismo techo que su madre y el agresor.

La Justicia todavía no respondió las denuncias por abuso realizadas por Andrea

Andrea afirmó que recién en 2019 se animó a denunciar a su padrastro por los delitos de abuso sexual, porque hasta ese momento sólo lo había acusado de golpearla. "Tenía miedo de contar lo otro", manifestó.

"Cuando egresé del hogar, él me perseguía, me golepaba y yo no estaba protegida por nadie. Iba a la escuela sola y no podía estar tranquila en la calle, porque se me aparecía de la nada y me golpeaba", denunció la joven.

Desde ese momento, los juzgados de Florencio Varela le ordenaron a Silva la prohibición de cualquier "pertrubación, intimidación y hostigamiento, así como la ejecución de cualquier acto o hecho de violencia de caracter físico, verbal y/o psicológico" sobre la joven de 21 años, además de establecer un perímetro de exclusión de 300 metros.

Además, en la denuncia presentada ante la Justicia, Andrea y su hermano de 17 años relataron que su padrastro los encerraba en una habitación sin comida y que, por esa razón, los chicos escapaban hacia la casa de sus tíos.

En estos dos años de denuncias, los juzgados de menores ordenaron una medida de Abrigo para que allegados de la familia cuide a algunos de los hermanos que escaparon de esa casa del horror. Sin embargo, todavía resta el hermano más chico de la familia, quien está el casa del padrasto y de su madre en la localidad de Bosques, en Florencia Varela. Además esperan que la Jusiticia tome medidas por las denuncias de abuso sexual sufridas por Andrea.

Luego de que la perimetral venciera a mitad del año pasado, la joven remarcó que recibe amenzas de Silva y de su madre, quienes sostienen que si ella continúa con el caso, ellos la "iban a matar".

La madre de Andrea, señalada por su hija como cómplice del maltrato y el abuso sexual.

"Yo sé que sería capaz de hacerlo porque él es una persona muy violenta, alcohólico y tambén se droga. Mi mamá no sé si se droga, pero sé que es alcohólica, también", apuntó la denunciante, quien también recalcó que su madre "es cómplice porque ella sabía toda la situación". "Ella decía que yo era una provocadora y que provocaba a mi padrastro", comentó Andrea sobre lo que su mamá le dijo al contarle sobre el abuso recibido por parte de su padrastro.

"Pido que mis hermanos ingresen en un hogar y necesitamos que nos cuiden porque estamos en la nada. No sé que están esperando. Están esperando que a nosotros nos maten o que nos hagan algo grave", se preguntó la joven, quien protestó que hace años vienen "haciendo denuncias" junto a sus hermanos, pero que Silva todavía "no recibió un castigo por parte de las autoridades".

Denuncias realizadas por los vecinos contra Silva

Según contó Andrea, su abuela, la mamá de su padrastro, en un momento apoyó su situación e iba a denunciar también a su hijo, pero hoy en día "ella lo defiende" y aclaró que no sabe si es porque la amaenza o porqué decidió no acusarlo. "Iba a hacer una denuncia contra él, pero después se arrepintió y no se presentó más", sostuvo.

Por su parte, los vecinos hicieron denuncias por los gritos y los llantos de los chicos cuando Silva volvía del trabajo y los matrataba físicamente.

"Mi padrastro siempre llegaba borracho y nos pegaba. Siempre habían denuncias y venía a veces la policía, pero cuando llegaban, él ya se había calmado y no podían hacer nada. Decían que no podían ingresar al domicilio y cosas así", relató.

Asismimo, la joven puntualizó que "de los 7 días de la semana, 6 (Silva) llegaba borracho" y les pegaba a ella y a sus hermanos, pero su mamá lo perdonaba y terminaba queándose con él.

"Cuando yo me fui de mi casa, ella decidió quedarse con él y no ayudarme a mí. Yo si fuera madra apoyaría a mi hija en toda esa situación", manifesto Andrea.