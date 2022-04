Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe y acusado de una mega estafa piramidal, fue detenido en República Dominicana por la Interpol, luego de varias semanas de eludir a la Justicia y mientras sus socios y empleados fueron apresados. La fiscal de la causa, Juliana Companys, dijo que el acusado podría llegar al país la semana entrante para ser juzgado, y aseguró que trabajan "no solo para que se bloqueen las cuentas, sino también para que haya una inhibición de los bienes de las personas involucradas en la investigación”.

Con la detención de Cositorto se cierra el círculo sobre los principales responsables de esa organización que, según la investigación preliminar, captaba inversiones, en pesos y dólares, con promesas de pagar elevados intereses mensuales que superaban altamente los que se ofrecían en el mercado financiero formal.

Cositorto, al igual que los demás detenidos, están imputados por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita por sus transacciones ilícitas mediante el sistema ponzi o piramidal como se conocen esas operaciones y, según la fiscal Companys, involucra “estafas millonarias y miles de víctimas”.

.

La funcionaria judicial detalló a Radio 10 que Cositorto fue detenido en un apart hotel de la localidad Juan Dolio en República Dominicana, mediante la intervención de Interpol y personal policial de ese país caribeño. Para la detención “ha colaborado mucho la tecnología”, dijo al detallar que el ahora detenido “salía sistemáticamente en distintos medios, si bien se 'nateaba', esto es, que intentaba que no se detectara su IP”, la dirección que identifica al dispositivo de internet, pero “cometió algunos errores y pudimos dar con él".



También consideró que el titular de Generación Zoe se movilizaba de manera clandestina y violando las normas, al sostener que “ingresó legalmente a Colombia y aparentemente ilegalmente a República Dominicana”, porque “Migraciones no registra su ingreso" en ese país.

En este contexto, dijo que para su extradición se está "pidiendo con Cancillería un principio de colaboración para que el señor sea trasladado a la Argentina".

Una vez que se cumplan con todos los trámites de rigor jurídico y diplomático, Cositorto “va a quedar detenido en el establecimiento penitenciario de Villa María o en la Ciudad de Córdoba", para luego someterlo a la “indagatoria como con todos los otros detenidos", anticipó la fiscal, quien precisó que el pedido de libertad “ya fue denegado”.

.

¿Qué dijo la defensa de Leandro Cositorto?

El abogado Miguel Ángel Pierri, representante de Cositorto, fue preguntado por la misma emisora sobre el traslado a la Argentina para que responda por las acusaciones, y al respecto dijo que “si Cositorto no se resiste a la extradición, se lo extraditará a la Argentina, y, como paso de rigor, se lo envía a la dependencia local de Interpol, ubicada en la calle Cavia”, al recordar que República Dominicana no tiene convenio de extradición con Argentina.



Sin embargo, la fiscal Companys, en declaraciones a Canal 12 de Córdoba, aclaró que si bien no existe un acuerdo de extradición, “sí existe un convenio de colaboración para los casos de prófugos de la justicia. La Cancillería Argentina está trabajando” sobre el tema, afirmó.