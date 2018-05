La víctima ya fue velada.

Juan Nava, hermano del hombre que murió tras ser atropellado en la Panamericana el último lunes, aseguró este jueves que la víctima trabajaba con el arquitecto detenido por el accidente y dejó entender que "sospecha de lo sucedido", aunque afirmó que "está todo en la fiscalía".

"Recién ahora por problemas de trámites pudimos velarlo, mi hermano (Edgardo Nava, de 58 años) trabajaba con el hombre que lo mató, y nosotros tenemos la misma sospecha que ustedes, pero no sabemos qué pasó", dijo Juan en declaraciones a Todo Noticias (TN).

En ese sentido, aseguró que "las pruebas las tiene la fiscalía, no sabemos si discutieron o no. Lo que si sabemos es que el auto de mi hermano se detuvo en la banquina pero no tiene ningún desperfecto, no sabemos por qué paró, eso fue lo que nos dijeron en la comisaría", expresó Navas, quien comentó que en algún momento él también trabajó con el arquitecto Juan Pablo Sbarbat, que este miércoles fue detenido y acusado de homicidio culposo.

En tanto, el juez de la causa Walter Saetone manifestó "lo llamativo del caso es que el imputado y la víctima se conocían y habían estado juntos en un estudio de arquitectura instantes previos al accidente".

Agregó que se secuestraron los teléfono de los implicados y aclaró que por el momento se entiende que el delito fue accidental.



El episodio ocurrió el último lunes a las 16 cuando Edgardo circulaba a bordo de un Renault Sandero blanco, dominio NNX022, y por cuestiones que se tratan de establecer detuvo su marcha en el kilómetro 45,5 de la Panamericana, tras lo cual dejó el auto sobre la autopista entre el guardarrails del medio y la línea blanca de carril rápido.



Aparentemente, en ese momento fue embestido por Sbarbat, del cual en principio no se tenían los datos porque continuó su marcha, mientras la víctima quedó en el suelo a unos 7 metros de su auto con politraumatismos, por lo que fue trasladada al hospital municipal Sanguinetti de Pilar, donde falleció.