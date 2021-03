Una familia vivió una dramática situación en la localidad bonaerense de Villa Castells, donde dos delincuentes ingresaron violentamente a una vivienda y tras golpes y amenazas, robaron dinero, celulares, alhajas y computadoras y escaparon ráudamente.

Todo sucedió en la tarde del viernes en 503, entre 8 y 9, donde llegaron dos personas con un pedido, tocaron timbre y Leandro González se acercó hasta el portón, ya que ellos no habían pedido nada y se lo iban a explicar. Pero cuando abrió los sujetos ingresaron a la fuerza, mostrando armas, estaban con ropa de trabajo y querían "la plata".

.

"Con el pretexto que traían mercadería se metieron adentro de la casa. Primero encañonaron a mi papá y a mi tío. Yo estaba durmiendo. De repente me despertó un tipo con un ambo verde clara, parecía el veterinario, pero enseguida me di cuenta que eran ladrones", contó uno de los damnificados en la puerta de su casa.

Según su relato, todo el tiempo le pedian los 150 mil dólares que tenían escondido adentro de un bolso. "Hablaban de un dinero y repetían que nosotros habíamos boconeado del dinero, pero nosotros no tenemos nada".

.

"Nosotros no hablamos con nadie porque dólares no tenemos, se confundieron de casa o a todos les dicen lo mismo. Si bien ahora tengo mucha bronca, estoy feliz que no nos pasó nada grave", siguió.

Después de unos minutos de tensión y mucho dramatismo, los ladrones se fueron poniendo nerviosos. "Uno estaba mal, transpiraba, gritaba y nos golpeó. A mí me amenazó con cortarme un dedo".

.

"Se llevaron unos celulares, una computadora, una tablet, cadenas de oro y algo de dinero que había", confesó González, con la voz entrecortada e imágenes que tardarán en borrarse de su mente. La víctima remarcó que estaban tan interesados en "los dólares" que dejaron una consola de videojuegos. Luego la Policía precisó que la suma de efectiva es cercana a los 80 mil pesos.

Cabe destacar, que el barrio está sufriendo inseguridad, como tantos otros en la zona de La Plata. Hace unos días una joven fue asaltada en la calle y el domingo quisieron hacer lo mismo con una pareja que estaba en la puerta de su casa. "Pero estos eran otros, más profesionales, si hasta sabían cómo anular la localización de los celulares".

.

González, en tanto, reveló que hace una semana todos los días hay un auto negro marca Gol estuvo parado en la esquina de 8 y 503, con personal policial y de Bomberos. "Nadie sabe porqué estaban y a esta altura no sé si no estaban relojeando el lugar".

Lo cierto, es que los dueños de casa no pudieron ver si los esperaba un auto ni en qué se llevaron lo robado, ya que los precintaron y los ataron. Recién unos minutos después uno de los tres se pudo liberar y fue a buscar al vecino, quien dio alerta a la Policía. Ahora se están revisando las imágenes de un par de cámaras de seguridad de unos vecinos.