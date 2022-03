Este 2 de marzo Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado a golpes en enero de 2020 por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en la ciudad balnearia de Villa Gesell, cumpliría 21 años. Por este motivo, Graciela, su mamá, habló en exclusiva con cronica.com.ar, y expresó que "el mejor regalo para Fernando seria que se haga Justicia por él para que pueda descansar en paz de una vez".

Graciela contó que "es el tercer cumpleaños" que pasa sin su único hijo, y el dolor muy lejos de apaciguarse, con el tiempo se acrecenta a pasos agigantados: "La verdad que estoy triste, es muy difícil", expresó.

Fernando de pequeño junto a su mamá Graciela.

A las doce de la noche Graciela comenzó el día del cumpleaños de Fernando, en la habitación de él, la cual está intacta desde su muerte, "oliendo su ropa y llorando".

"Es muy doloroso, estar acá y que el no esté. Me cuesta dormir, entonces me fui a su habitación y le preguntaba porque, porque nos pasó esto. Siento que la vida ya no tiene sentido", dijo.

El sábado pasado Graciela y Silvino Báez Sosa, luego de pasar 14 días en Paraguay, de dónde son oriundos y fueron a visitar a su familia, regresaron a la Argentina para poder rendirle homenaje al nacimiento de Fernando, pese a su ausencia. "Tenía ganas de regresar, sentía que algo me faltaba", dijo Graciela quien remarcó que viajó "con la condición de volver" para estar en el cumpleaños de Fernando.

Por eso, este 2 de marzo, alrededor de las 10 de la mañana, junto a su marido Silvino emprendieron su visita al cementerio de la Chacarita donde descansan los restos de Fernando. Llevaron sus reposeras y unos ramos de flores para celebrar en silencio el día en que su hijo cumpliría 21 años. "Cada uno le habló a Fernando, y recordamos con amor todos los momentos vividos", expresó.

Silvino y Graciela, visitaron los restos de Fernando que descansan en el cementerio de la Chacarita.

Además, Graciela recordó cómo eran los festejos de cumpleaños de Fernando, "siempre rodeados de amigos y a pura risa". "Siempre se conformaba con cualquier regalo que le diéramos con amor. Por lo general solíamos ir con él a comprar ropa. Él elegía lo que le gustaba, y eso me hacía sentir feliz", contó.

"Hoy me hubiera gustado poder estar con él, pero sé que es imposible, entonces empecé a rezar y le canté que los cumplas muy feliz", dijo Graciela quien se pidió el día en el trabajo para poder recordar el nacimiento de su hijo. Por la tarde, se acercará a la plaza Mitre, situada en Las Heras y Pueyrredón, a unas cuadras de donde vive junto a Silvino, para recordar el último cumpleaños de Fernando que festejaron al aire libre, rodeados de amistades y familia.

No obstante, a las 19.30, se realizará una misa en el colegio Marianista, donde Fernando cursó la secundaria. "Fer fue muy feliz ahí", expresó su mamá.

En ese marco, Graciela contó que todos los días es una nueva batalla para no dejarse vencer por el dolor, que sobre todo en fechas especiales se acentúa con mayor profundidad. "Uno vive el día a día, pero ya no encuentra felicidad, no somos las mismas personas de antes, nos ayuda el trabajo, pero es una lucha de todos los días", destacó.

"Fer nació el 2 de marzo de 2001, y hoy cumpliría 21 años. Estaba recién empezando a volar. Tenía mil proyectos hasta que en su camino se cruzaron unos asesinos que se creen muy poderosos, y decidieron sacarle la vida. Hoy hubiera estado feliz con mi hijo como siempre lo hemos sido. Por eso pido Justicia ejemplar por Fernando", concluyó.

Graciela junto a su hijo Fernando, quien hoy cumpliría 21 años.

Cómo sigue la causa y la vida de los rugbiers en la cárcel

Por el crimen del joven se encuentran detenidos y camino a juicio los rugbiers Máximo Thomsen (22), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (20), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (22), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22).

Actualmente, los ocho acusados permanecen alojados en la Alcaidía de Melchor Romero, donde están encerrados caso todo el día y son repudiados por la pobación carcelaria.

Según la fiscal de Villa Gesell Verónica Zamboni, quien instruyó la causa, los ocho rugbiers "acordaron darle muerte" del joven estudiante de derecho, y para ello "previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles", luego de que "minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado" con él, "quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos".

El episodio que tuvo lugar el 18 de enero de 2020, fue registrado por cámaras de seguridad y de teléfonos celulares de testigos, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.

También fueron pruebas clave el análisis de los chats y los videos hallados en los celulares de los propios imputados y donde se hallaron mensajes como el de Lucas Pertossi anunciándole al resto que Fernando "caducó", o las pericias que encontraron sangre de la víctima en prendas de vestir de alguno de los rugbiers.

En octubre último, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, dispuso que el juicio oral comienze en el inicio de 2023, con la declaración de más de 130 testigos a lo largo de 22 jornadas, informaron fuentes judiciales.

Además, en el juicio se debatirán las responsabilidades penales de todos ellos por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando que se encontraban con él cuando fue asesinado.

En la causa fueron sobreseídos otros dos jóvenes acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino (21) y Alejo Milanesi (21).