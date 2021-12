"Me pegaron en la pierna para arruinarme la carrera. Quede con una pierna totalmente destrozada", manifestó consternado el bailarín Roberto "Tito" Costilla (27) al referirse al resultado de un ataque homofóbico que padeció a las 7 de la mañana del domingo último, cuando estaba por ingresar a su casa del barrio Docente Sur de la ciudad de Salta.

El joven de 27 años, consultado por Crónica HD sobre si los agresores lograron el denunciado objetivo de frustrarle la carerra, respondió: "Durante seis meses sí me la arruinan. Pero yo sé que me voy a recuperar".

Luego, el bicampeón nacional en solista de bachata responsabilizó por el ataque a una familia de su barrio. "Me golpearon mi vecino Fabricio Urzagaste y su padre, de apellido Paz. A mí me agarran de espalda y me golpean con un palo", denunció.

"Me quedaban cinco pasos para ingresar a mi casa. Sentí golpes en la espalda. Me doy vuelta y veo que era Fabricio. Cuando me quiero defender, siento un golpe contundente en una pierna y caigo porque mi pierna se quiebra totalmente", relató desde el hospital San Bernardo, donde permanece internado desde que sufrió el ataque.

El bailarín agregó: "Pido que frenen y él (por Fabricio) ve mi pierna y para. De inmediato, salen mis padres porque escucharon mis gritos".

Costilla contó recibe ataques homofóbicos de parte de la familia acusada desde hace 17 años y que radicó denuncias al respecto en la comisaría de la zona desde 2004.

"Cuando llegué al barrio, yo tenía 10 años y sufrí ataque verbal por mi orientación sexual de parte de la madre de Fabricio; él era un bebé y hoy tiene 18 años. Y ella, Zulma Urzagaste, encima es docente", dijo.

Por último, el bailarían comentó que, en otra ocasión, recibió escupitajos por parte de una hija de esa mujer. "Yo bajaba con mi pareja del colectivo, empezábamos a sentir risas y la veo a Aylén (Urzagaste), quien nos empieza a escupir. Y a decir: “Maricón de m… P… de m…”, recordó.

Los dos presuntos responsables del ataque que padeció el domingo el bailarían fueron detenidos en una causa en la que intervino la Fiscalía Penal 3, a cargo de Horacio Córdoba Mazuranic, informaron fuentes consultadas por Pagina12.com.ar.

Pero la docente señalada por Costilla rechazó las acusaciones en declaraciones a medios locales. "Yo tengo amigos y no tengo problemas con gente gay. Creo que este chico está lucrando con su orientación sexual. Nos está queriendo poner a todos en contra cuando no es así", sostuvo la mujer.