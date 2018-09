Supermercado Funcional El Impulso. El comercio que siniestrado por vecinos de Saenz Peña. (Gentileza diarionorte.com)

Orlando. El dueño del local fue asistido por una herida en el cráneo. (Diario Chaco)

Unas 50 personas llegaron al supermercado Funcional Impulso e intentaron ingresar a la fuerza para llevarse productos del lugar, la Policía acudió al lugar y se produjo un enfrentamiento con los vecinos. Tras el hecho falleció un joven de 13 años y hubo varias personas heridas, entre ellas un oficial de la Fuerza., propietario del local, contó que "vinieron unos 50 aborígenes y atacaron". "Intentaron ingresar pateando la puerta y no pudieron romper. Lo lograron cuando tiraron piedras de importante tamaño".De todas maneras, según contó Proselek, "estábamos con la puerta cerrada porque ya nos venían comunicando que esto podía ocurrir". El propietario contó también que "a la tarde fui a la Comisaría Tercera a comentarles lo que nos venían diciendo, me dijeron que me quede tranquilo porque ellos están atentos a todo".

"Cuando vi la gente que venía llamé a la Comisaría y llegaron recién a los 20 minutos siendo que están tres cuadras", aseguró el hombre, que terminó con una herida en la frente.



Los que intentaron ingresar al local no pudieron hacerlo porque Proselek junto a otras personas se pusieron en la puerta y lograron impedir el hecho, según publica diariochaco.com.



Al llegar la Policía, intentó dispersar a la gente disparando balas de goma. Tras algunas corridas, los que intentaron saquear empezaron a responder a la fuerza tirándoles diferentes objetos contundentes.



El jefe policial señaló que se trataba de decenas de personas, la mayoría de pueblos originarios, quienes avanzaron sobre el personal policial que estaba en el local.



"Se avisa a otras divisiones, pero los uniformados fueron agredidos con proyectiles, tumberas, ladrillos, botellas. Desde las 20.30 hasta la madrugada, se trató de restablecer el orden". expresó.



Por los hechos se labraron actuaciones por "supuest. homicidio" y otra por "daños a la autoridad", "robo agravado" y otras carátulas.