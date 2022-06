El pasado día sábado, el barrio Kairos ( Córdoba) fue testigo de una enorme tragedia. Resulta que Eric Van De Veld (29) asesinó a machetazos a su sobrino de 12 años y también hirió a su madre y a su hermana. En las últimas horas, su padre habló sobre el caso y lamentó el actual estado de su hijo.

Vale la pena recordar que, poco antes de las 14:00 horas del 11 de junio, el joven llegó a la casa armado con un machete. Sin siquiera palabras de por medio, atacó a toda la familia y terminó con la vida de su pequeño sobrino.

Alfredo, padre del asesino, no esquivó el asunto y aseguró que Eric veía a sus parientes como “enemigos” y que, en esta última etapa, “ya no tenía el control de su mente ni de su vida”. En diálogo con El Doce TV, el hombre aseguró que su hijo “ya no era él” y que lo demostraba en su cuenta de Instagram, donde subía posteos llamativamente agresivos.

Eric Van De Veld asesinó a machetazos a su sobrino en Córdoba.

Para muestra un botón, escribió que “el enemigo está desesperado porque en cualquier momento esto se pone más hermoso para los justos”. No contento con esto, subió la apuesta y redactó lo siguiente: “Hay puerquitos que se me están escondiendo, igual los encontraré y destruiré. Siempre venzo las tinieblas”.

.

En cuanto a la causa y al futuro de Eric, Alfredo aseguró que “le rogué al juzgado que lo internara” y que ya había pasado por un sitio similar. En concreto, reconoció que estuvo entre dos y tres meses bajo tratamiento y previamente en Buenos Aires, donde se escapaba.

Por su parte, contó que, hace un tiempo, fue alertado de que el muchacho de 29 años “no estaba bien” y aseguró que “yo lo quiero mucho y lo amo porque es mi hijo, pero si él vuelve a salir corremos peligro todos”.

Luego del ataque, Norma Cejas (56), su hija Vanesa (38) y el sobrino de 12 años fueron trasladados al Hospital de Urgencias de Córdoba. Si bien el chico fue sometido a una cirugía de urgencia, lamentablemente no sobrevivió.