Gimena Corral, de 35 años, tomó una importante decisión tras ser abusada y golpeada el último 7 de julio en la ciudad de Rosario: autorizar a la Justicia para que difunda el video que registró el brutal ataque y de esa forma, solicitar la colaboración de quienes puedan aportar datos sobre el agresor, que aún permanece prófugo. "Quiero encontrar a esta persona para que no lo vuelva a hacer y evitarle el daño a otra mujer", afirmó en diálogo con Crónica HD.

Las imágenes difundidas fueron filmadas por una cámara de seguridad de un edificio de la calle Maipú al 2200, y se observa a un hombre que lleva a Corral inconsciente y la sienta en el hall donde la aborda con intenciones de abusar sexualmente de ella.

Corral intentó resistirse y logró sacarse de encima al agresor, pero el hombre la arroja contra el piso y le pega una patada en la cabeza, tras lo cual le roba sus pertenencias y se escapa del lugar, dejando a su víctima tirada inconsciente.

"No recuerdo haber visto a ese hombre ni lo crucé nunca", aseguró Corral a Crónica HD y relató que estaba esa noche con amigos en un bar y lo único que recuerda cuando se puso una campera para volver a su casa. "Después abrí los ojos y estaba en un hospital", añadió.

Por el estado de vulnerabilidad en que aparece en el video, no descartó que puede haber sido "drogada" pero "fuera del bar", y detalló que hay otra grabación en que se observa que sale del local donde estaba y estaba "bien".

"Recuerdo que me puse una campera para salir del bar. Después abrí los ojos y estaba en el hospital, nada más", contó Gimena Corral, la víctima a Crónica HD.

Corral fue hallada desmayada por un vecino de la zona, 45 minutos después de sucedido el hecho y debió ser trasladada al Hospital Provincial para hacerle las primeras curaciones, aunque luego fue derivada al Hospital Español donde permaneció internada hasta el 11 de julio.

Los médicos constataron "lesiones compatibles con golpes en la zona de la cabeza con pérdida de conocimiento, lesiones por golpes en la cara que le causaron la fractura de tabique nasal con desviación que requirió de cirugía por presentar problemas al respirar".

"Estoy bajo tratamiento psicólogico. Sé que esto lo voy a superar pero hoy no puedo salir del departamento. Estuve casi tres meses con muchisímos síntomas, imposibilitada físicamente para cualquier tipo de actividad sola. De la parte física mejoré, pero ahora lo que queda es emocional", contó la víctima.

Respecto a la decisión de difundir el video, indicó que lo pensó "un montón"; y sumó: "No me arrepiento a difundir el video para encontrar a esta persona para que no lo vuelva a hacer y evitarle el daño a otra mujer".