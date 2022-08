Emilia Carlomagno tenía 77 años, vivía sola, ya le habían intentado a robar y matado a las mascotas. Hoy fue encontrada parcialmente calcinada y sus manos atadas hacia adelante con un buzo y piernas con una frazada, tras un incendio en su casa de San Francisco Solano.

Según los investigadores no se observaron signos de violencia en los ingresos a casa. Se intenta determinar si el crimen se produjo durante un robo o por alguna cuestión particular hacia la víctima.



Todo comenzó a las 5 de esta madrugada cuando, tras un llamado de vecinos, bomberos del cuartel de San Francisco Solano, ubicado a solo dos cuadras, llegaron por un incendio.



Cuando apagaron el fuego, que afectó varios ambientes de la casa, los bomberos hallaron el cadáver de Emilia tendido sobre su cama, con gran parte de su cuerpo calcinado, pero como presentaba ataduras enseguida se dieron cuenta que se había tratado de un crimen.



Se esperan los resultados de la autopsia para saber si presenta alguna lesión previa, o sufrió un paro cardíaco producto del miedo, o si la mujer murió sofocada por el humo o calcinada por el fuego.

La vivienda tenía dos entradas, una por calle 843 y la otra por la avenida 844, que es la principal del centro comercial de San Francisco Solano.



"Estamos tratando de investigar por dónde accedieron él o los asesinos y cuál fue el móvil, es decir, si se produjo algún robo o si alguien tenía algún motivo para asesinar a la mujer", dijo una fuente de la investigación.

Para los vecinos no hay duda que le entraron a robar. "Hace más de 50 años que la conozco. Su casa son en tres terrenos, era descendientes de italianos. Yo creo que la eliminaron porque ella los conocía para que no hubiese testigos, no porque ella tuviera mucho dinero", dijo muy angustiado uno de los vecinos de la víctima a Crónica HD.

"Tiene una hermana en Capital con la que se lleva muy bien. Vivía de una manera humilde", agregó.

"Mi casa da al fondo de la de ella, ingresamos hasta donde pudimos intentando apagar el fuego pero no lo logramos", dijo Diego, otro de los vecinos, con mucha impotencia a Crónica HD. "Siempre estaba sola", agregó.

"La semana pasada intentaron ingresar a la casa. Llamamos a la policía, pero cuando vinieron no encontraron nada. Al día siguiente aparecieron sus perros muertos", recordó Diego.

La mujer era muy querida en el barrio, muchos de los vecinos estaban preocupados por ese intento ya de robarle en la casa, que tiene mucho fondo y en la que ella estaba sola. Uno de los vecinos dijo a TN que "era la crónica de una muerte anunciada".

El caso es investigado por el fiscal, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Quilmes, quien ya ordenó el trabajo de los criminalistas de la Policía Científica y de los peritos en incendio de los