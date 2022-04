Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2022, se produjeron 81 femicidios, 3 trans/travesticidios y 5 femicidios vinculados de varones, según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro. Hay una víctima de violencia de género cada 26 horas.

Uno de los datos que arroja el informe es el 76 por ciento que no realizó la denuncia. "¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se animan a denunciar? Porque sienten que la justicia no las protege, porque no tienen un patrocinio gratuito y no pueden continuar con la causa", dice a Cronica.com.ar Ada Rico presidenta de la Casa del Encuetro.

"Exigimos que la política pública sea de aplicación real en el territorio nacional porque contar con un patrocinio jurídico gratuito y especializado en violencia de género es un derecho de toda persona que se encuentre atravesando una situación de violencia de género", sostiene Rico.

Del total de 20 de las víctimas habían realizado denuncia . Son cuatro los femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención. Seis de los femicidas son agentes de fuerza de seguridad, según los datos del informe que se realiza con la información publicada en los medios de comunicación.

"Desde La Casa del Encuentro sostenemos que salir del ciclo de la violencia es posible, pero también sabemos con la separación vincular o con la denuncia no finaliza el conflicto, por lo tanto, acceder a este patrocinio es de vital importancia para las víctimas", agrega.

Otros de los dolorosos datos es que son que 83 hijas/hijos quedaron sin madre, el 65% son menores de edad.

El 62 % de los agresores eran parejas o exparejas. El 25 % de las víctimas tenían entre 19 y 30 años.

Una vez más estos informes demuestran que el lugar que debería ser el más seguro es una trampa mortal. El 69 % fueron asesinadas en su casa.

La provincia de Buenos Aires sigue es la que tiene más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba, y Santiago del Estero.

El informe establece que 3 de las víctimas estaban embarazadas; seis víctimas tenían indicio de abuso sexual .

Otro dato que se reitera, fuero once los femicidas se suicidaron.