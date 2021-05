Por Fernando Vázquez

fvazquez@cronica.com.ar

En la localidad bonaerense de Presidente Perón, un individuo, de 67 años, hirió a machetazos a su ex pareja, de 42, y también a la hija de la mujer, de 16, en un tremendo caso de violencia de género, en el que el acusado violó la restricción perimetral que le había impuesto la Justicia. Los efectivos policiales detuvieron al sujeto en José Mármol, en el partido de Almirante Brown, oportunidad en la que el sexagenario les dijo a los uniformados que había bebido veneno para ratas, mezclado con somníferos, con el objetivo de suicidarse.

Voceros del departamento judicial de La Plata revelaron a cronica.com.ar que el hecho, que ocurrió días pasados, pero que se conoció en la jornada de hoy, se produjo cuando el hombre, de 67 años, ingresó por la fuerza a una finca que se encuentra situada en Tegucigalpa al 600, en la zona de Presidente Perón, donde residen su ex mujer, identificada como Sandra Elizabeth Juárez, de 42, y la hija de esta última, de 16.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el sujeto, que empuñaba un machete, agredió a su ex pareja y también a la adolescente.

.

Momentos después, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) de Presidente Perón, a raíz de haber recibido una denuncia al número telefónico de emergencias 911, arribaron al escenario de la brutal agresión, ocasión en la que encontraron a Juárez ensangrentada y que llevaba en brazos a su hija, en idénticas condiciones.

Posteriormente tanto la mujer como la menor tuvieron que ser trasladadas, de urgencia y en el interior del móvil de seguridad, al Hospital Zonal General de Agudos Doctora Cecilia Grierson, ubicado en Presidente Perón.

Facultativos del centro asistencial comprobaron que las víctimas del terrible ilícito habían sufrido heridas, lo que generó que resolvieran derivarlas al Hospital Cuenca Alta, en Cañuelas, donde se comprobó que Juárez tenía cortes en rostro y cuero cabelludo, mientras que la chica presenta lesiones en la cara y en la mano izquierda.

.

Trascendió que el sujeto, para consumar el ataque, violó una restricción perimentral que le había sido impuesta, el 7 de abril pasado, por los funcionarios del Juzgado de Paz de Presidente Perón.

Consternados habitantes del humilde vecindario señalaron que, mientras que el individuo atacaba a su ex pareja, le gritaba: "¡Levantá la denuncia, porque te voy a matar. Te mato, me escondo y nadie me va a encontrar!”.

Gracias a los distintos datos aportados a dicho expediente, los servidores públicos destinados en la comisaría de Presidente Perón realizaron un allanamiento en una casa instalada en Entre Ríos al 100, en José Mármol, en el partido de Almirante Brown, ocasión en la que apresaron al imputado, quien les dijo a los pesquisas que, con la intención de quitarse la vida, había ingerido veneno para ratas, mezclado con pastillas para dormir.

Por este motivo, el hombre fue asistido por los médicos en el mismo nosocomio.

Autoridades de la Estación de Policía de Presidente Perón se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos.

Intervino en la causa, que fue caratulada “Lesiones graves”, la doctora Karina Fabiana Guyot, fiscal de la Unidad Funcional N° 2 –especializada en Violencia de Género y Familiar- de Presidente Perón, dependiente de los tribunales platenses.