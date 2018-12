El jefe de la organización criminal " Los Monos", Ariel "Guille" Cantero, fue condenado este jueves a 15 años de prisión, y su lugarteniente Jorge Emanuel Chamorro a 17 años, tras un juicio oral por narcotráfico realizado en Rosario en el que hubo otras 32 personas condenadas, entre ellas las parejas de éstos, quienes recibieron 12 años de organizador del transporte, fabricación y comercialización de estupefaciente agravada por la participación de tres o más personas.



El Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) de Rosario también informó las penas a la madre de "Guille" Cantero, Patricia Celestina Contreras, a 10 años de prisión; mientras que una hermanastra de ésta, Patricia María del Valle Reyna, recibió por su parte una sanción de 6 años y 6 meses de cárcel.



En contraposición, una hermana del jefe de la organización, Macarena Cantero, fue beneficiada con una probation por un año durante el que deberá realizar tareas de limpieza en un centro comunitario, según resolvió el tribunal.



El debate oral concluyó con 32 condenas y cinco absoluciones constituye el primero por el delito de tráfico de estupefacientes a integrantes de la organización delictiva, que según investigadores judiciales y policiales opera en ese mercado ilegal desde hace no menos de una década.



El fiscal del caso, Federico Reynares Solari, dijo tras conocerse la sentencia que está "realmente satisfecho" porque "todas las personas respecto de las cuales pedimos una consecuencia punitiva fueron condenadas".



"Lo importante de este juicio es que se demostró que había una organización", destacó el fiscal federal, para quien "se logró llegar a los eslabones más altos" de la banda, ya que no se quedaron "simplemente en el punto de venta".



Uno de los abogados defensores de Cantero, Carlos Edwards, expresó su rechazo a la condena, aunque consideró que fue favorable que el tribunal haya dictado una pena menor para su defendido que la que había solicitado el fiscal en su alegato -había pedido 18 años-.



"No lo compartimos porque consideramos que durante el desarrollo del debate oral no se produjo ninguna prueba que acredite el grado de responsabilidad penal grave que se le adjudicó en la sentencia", dijo el letrado.



En sintonía, el tradicional defensor de la familia Cantero, Fausto Yrure, sostuvo que "de ninguna manera se condice la parte resolutiva de la sentencia con la prueba que se produjo en el debate", y adelantó que apelarán ante la Cámara Federal de Casación Penal.



En abril pasado, Cantero recibió una pena de 22 años por parte de la Justicia ordinaria santafesina que lo encontró autor material de un homicidio y organizador de una asociación ilícita que tenía por fin la comisión de múltiples delitos.