Estuvo en el velorio y en el entierro de la víctima. Se suponía que ayudaba a los investigadores, pero unas hojas de eucalipto lo dejaron en evidencia. El socio del exrugbier y presidente del Club Municipal de Vicente López (Vilo), Marcelo Longhi, asesinado el 13 de enero en Luján, fue detenido como sospechoso del crimem. Se trata de Pablo Javier Achard, mientras que el aún está prófugo el casero Ramón Flores.



Los investigadores inicialmente creyeron que Longhi, había salido a las 13.35 de su campo ubicado en la localidad de Tomas Jofré rumbo a Navarro con 180.000 pesos con los que tenía previsto comprar dos novillos, pero las hojas de eucalipto que encontraron los peritos entre el pantalón y el calzoncillo de la víctima fueron la clave para establecer lo sucedido.

.

El hallazgo de las hojas estableció el exrugbier no fue asesinado en el lugar en el que lo encontraron, donde no hay ese tipo de árbol, si no que la escena del crimen era otra.

Y justamente en el campo que los socios compartían, del que se suponía que salió vivo, hay muchos árboles de eucalipto.

Por otro lado, la autopsia determinó que la muerte se produjo entre las 11 y las 13 horas. Achard había dicho a la policía que Longhi había dejado “Cabaña Los Amigos” cerca de las 13.35. Que lo había hecho en su camioneta, una Ford Ranger gris rumbo a Navarro.

Fue él también quien relató que iba a ver unos novillos que le habían ofrecido por Facebook y que por eso llevaba 180 mil pesos. Según dijo en ese momento, le había dado 140 mil.

En el vehículo no estaba ni el dinero ni los documentos de exrugbier, que intetnó defenderse del ataque, por lo que inicialemente se creyó en la hipótesis de robo.

Ahora se sabe que esa oferta nunca existió, que todo fue un intento por desviar la investigación. Eso tambipen surge del análisis de las comunicaciones y las redes sociales.

El día anterior al crimen, la esposa de Longhi cumplió años. Pero el socio puso una excusa para no ir. La viuda sospecha que esa ausencia se debió a una pelea que su esposo no le contó.

Además Achard le dijo a Fabián Longhi, hermano de la víctima, que había llevado al casero a Chaco. Flores, oriundo de esa provincia, un hombre con antecedentes por tentativa de homicidio. Sospechan que participó del crimen o ayudó al asesino a trasladar el cuerpo.

Achard, también es exrugbier, y es dueño de una empresa de seguridad “Achard Seguridad” está ubicada en Núñez, y fue allanada.

"No descartamos la posibilidad de que aparezca muerto el casero", dijo el abogado de la viuda Alejandro Broitman y agrregó que la familia de Longhi "siempre creyó" en el exsocio porque "era amigo de Marcelo y no tenían nada para desconfiar".



"Evidentemente (Achard) se valió de esa confianza para desvirtuar la posibilidad de que lo descubrieran", consideró.

.



En cuanto al móvil el abogado dijo: "Pudo haber sido que Marcelo haya descubierto algo y que cuando llegó el exsocio Marcelo lo increpó y ahí se produjo el accionar violento".