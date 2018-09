Una joven de 22 años identificada como Natalia Samaniego fue hallada muerta y en estado de descomposición en el interior de una heladera en su departamento de Posadas, Misiones.



El hecho fue descubierto el lunes por la noche en una habitación de un complejo de departamentos ubicado sobre la avenida Santa Catalina, intersección López y Planes.



Según información oficial, la joven llevaba más de tres días muerta. La causa y mecánica del deceso aún no fueron confirmadas.



Por el hecho, fue detenido el novio de la víctima, identificado como Juan Martín Carlegui, de 25 años, quien debió ser internado por intoxicación de veneno o alucinógeno.



De acuerdo a lo que informaron medios locales, según trascendió extraoficialmente, el detenido habría escrito una carta en la que le ofrecía su alma al diablo.



"Me fui al centro y cuando volví el olor ya era insoportable. Estaba lleno de moscas adentro. Llamé a la policía y en 10 minutos llegaron", expresó Juan, uno de los vecinos que alertaron a las autoridades.



En diálogo con El Territorio, el hombre señaló: "La puerta estaba cerrada con llave desde adentro y tuvieron que forzar el ingreso. Algo raro pasó. Pensé que por ahí era una rata muerta o algo, nunca imaginé algo así. El olor es terrible, ahora voy a sentir ese olor para siempre".



Respecto de la víctima y al presunto autor del hecho, el vecino indicó: "No hace ni dos meses que vinieron. Son monoambientes y viven cambiando de gente. Yo vivo acá hace 50 años y nunca pasó nada. Yo trabajo toda la semana, casi nunca intercambiamos palabras ni nada con ellos".