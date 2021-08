Este jueves, vecinos de la localidad de Villa de Mayo, en el partido de Malvinas Argentinas, en Buenos Aires, se movilizaron para dar a conocer un aberrante suceso que tuvo lugar en el barrio y exigir Justicia. Es que un hombre fue denunciado por abusar y maltratar a sus siete hijos, estuvo detenido solo 24 horas. Por otra parte, días atrás, coincidentemente se incendió la casa en la que viven los chicos y todavía se está investigando si fue un hecho intencional.

Las llamas ardieron en la noche del pasado viernes y a casi una semana, todavía no determinaron si fue accidental o provocado. Lo más grave del caso es que los menores se encontraban adentro de la vivienda y todo ocurrió luego de que revelasen a la comunidad y a la policía el horror que padecían.

Los hijos del abusador de Villa de Mayo rompieron el silencio

Si bien todavía no se conocen detalles de las declaraciones de los menores sobre qué ocurría puertas adentro, una vecina aseguró que “uno de ellos se quebró y comenzó a contar toda la situación frente a un oficial de la policía, incluso dando detalles de las pastillas anticonceptivas que tomaban las nenas de 13 y 15 años”.

Tras esta confesión, realizaron la correspondiente denuncia en la comisaría y el sujeto fue detenido. Sin embargo, según afirmaron los vecinos, estuvo detenido solo 24 horas y aseguraron que lo vieron en la noche del miércoles cerca de la casa incendiada. “Se lo llevaron el lunes y anoche estaba de vuelta acá”, dijeron en Cortá Por Lozano. Aunque, fuentes judiciales aseguraron que todavía se encontraría aprehendido.

Denunció a su hijo mayor por abusar de sus hermanos

Enrique tiene 19 años y es el hijo mayor del presunto abusador, aseguró que continuamente tenía que proteger a sus hermanos e incluso recibió una denuncia por parte de su padre endilgándole los delitos.

“Mi padre era un zarpado, era re maldito con mis hermanos. Siempre le pegaba y yo era el que defendía a los más chiquitos junto con Baltazar. Él me había denunciado diciendo que yo era el que les pegaba y abusaba de mis hermanos”, explicó a Telefe.

Hasta el pasado viernes los chicos convivieron con su padre. “Yo no le permitía que le hiciera nada a mis hermanas, y les decía que no se acercaran a él. Incluso llegó a encadenar a los menores porque querían jugar y salir con los demás chicos, pero él no los dejaba”, sentenció.