En los últimos días hubo cinco femicidios, en alguno de ellos los asesinos se quitaron la vida por lo que los expedientes quedaran cerrados ya que no hay a quien juzgar. Además en Rosario hubo un doble crimen que se investiga con protocolo de femicidio, aunque aún no esté confirmado que los crimenes fueron en contexto de violencia de género o por su conción de mujer.

Las estadísticas no dejan de ser alarmantes, oero detrás de cada número hay un vida truncada , una familia destruida y en muchos casos chicos que se quedaron sin su mamá.

17 de septiembre María Alejandra Abbondanza, 38 años, Campana, fue asesinada a golpes con un objeto contundente, después la descuartizaron y quemaron para intentar hacer desaparecer el cuerpo. Hay tres detenidos. Tenía una hija,

El mismo día Patricia Diana Jara, 39 años, Ayacucho, fue ahorcada La víctima padecía una discapacidad neuronal. El ataque sucedió en la vivienda que compartía con su hermana, su cuñado Diego Jesús Bonomo (31 años) y las hijas o hijos de la pareja. Bonomo fue detenido.

El 20 de septiembre, Verónica Esther Villalba, 52 años, Loma Hermosa, fue baleada en la panadería donde rabajaba. Tras asesinarla su ex pareja Hugo Antonio Marchi (65 años) se suicidó. Tenía una hija de 24 años.

Mirta Yolanda Cabrera, 57 años, Tres Lomas, Trenque Lauquen fue apuñalada. El culpable habría sido su esposo Héctor Omar Mansilla (63 años). Quién tras el crimen impactó contra un camión y murió.

Agustina Roumec, 23 años, enn Los Hornos, partido de La Plata, fue apuñalada. El culpable habría sido su ex novio Sebastián Manuel Cipriano (26 años), quien se suicidó.

"Están los femicidios que yo llamo típicos, es cuando se entera que es denunciado, se desespera y hace efectivo lo que venía anunciado. Actua frente al accionar de la víctima. Es fundamental que la denuncia se haga acompañada", dice a Cronica.com.ar la abogada especialista en violencia de género Raquel Hermida Leyenda.

"Los femicidas que se suicidan, son aquellos que ven en la otra persona una cosa que les pertenece. Una vez que se deshacen de esa pertenencia de gran importancia no saben qué hacer y se suicidan. Es como la muerte del objeto de su vida. La gran amenaza te mato y me mato, como aquel que no va a sopartar la condena. El femicidio es un crimen de índole cultural, donde se confunde a la víctima con una cosa de la cual uno se puede deshacer, es un tema de poder. Al 75 por cientos de la victimas es te mato y me mato. Hay femicidas que piensa que si suician en otro plano van a poder seguir manejandola", agrega la abogada.

"El agresor tiene una obsesión con la mujer a la que agrede, a la que considera un objeto de su propiedad y antes de esta instancia final ya ejercía la dominación hacia sus pareja, hijas e hijos con agresiones físicas, o con amenazas y descalificaciones, estableciendo una relación de dependencia, intentando cercarla en una red de control y sometimiento", dice a Cronica.com.ar Ada Rico presidenta de La Casa del Encuentro.



"Es imposible saber con certeza porque el agresor toma la determinación de quitarse la vida.

Si sabemos que desde lo legal estos femicidios quedan impunes, porque el Código Penal de la Nación entiende que la acción penal se extingue por la muerte del imputado (el femicida, en estos casos), lo que trae como consecuencia que la causa finalice archivando la causa.

Lamentablemente, esta resolución judicial resulta “poco” para familiares y amigas/os de la víctima y la sensación de injusticia no logra sanarse a pesar del tiempo. Cuando un hombre violento comete un femicidio y luego se suicida, la sensación para quienes quedan se asimila a lo inconcluso, algo trunco y sobre todo sin solución", agrega.

Victoria Agirre referente de Mumalá sostiene. "La seguidilla lo que muestra es la Emergencia que atravesamos constantemente. La realidad es que ocurre una muerte violenta de mujer o diversidad cada 24 hs. Ocurre porque hay un estado ausente de políticas públicas"

"Creo que lo hacen de cobardes. Si el femicida se mata no hay un juicio para familia de la víctima es dificil de asimilar", considera Marcela Morera de Familiares Atravesados por el Femicidio.

En el caso de doble crimen de Rosario aún no se sabe si tiene que ver con cuestiones de género o los crimenes violentos que se producen en esa ciudad.