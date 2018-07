El mensaje corresponde a un audio que el cantante Cristian Pity Álvarez le envió a su mamá por WhatsApp luego de matar a Christian Díaz de cuatro disparos en el barrio Samoré de Villa Lugano.



Álvarez fue procesado con prisión preventiva tras ser considerado autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, embargado por un millón de pesos y se le encomendó al pabellón psiquiátrico de Ezeiza que le brinde asistencia por su consumo "problemático de sustancias psicoactivas".



En los últimos minutos se conoció un audio de WhatsApp en el que le aseguró a su madre que "dejó todo arreglado" antes de entregarse a la policía.



En el audio también se lo escucha decir: "Yo ahora estoy comiendo. No como desde ayer. Me pasa a buscar el abogado y voy. Si me internan de vuelta, yo ya había tomado una decisión. Me da lástima no poder conocer a Blondie (su hija). Por un gil, un terrible artista se va. No sé a dónde, pero se va. Me voy y dejo todo arreglado".



El audio completo



Se conoció la llamada del Pity Álvarez a su mamá, luego de cometer el asesinato pic.twitter.com/JINjhQ7c94 — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 24 de julio de 2018