El ex árbitro Martín Bustos fue imputado en Rosario con prisión preventiva por 90 días por el delito de grooming en perjuicio de un jugador de las inferiores de Newell's de 14 años, mientras enfrenta un proceso previo por corrupción de menores en la provincia de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.



El juzgado de Garantías que entiende en la causa más antigua –por abuso sexual a jugadores de las inferiores del club Independiente de Avellaneda- revocó su excarcelación por lo que es probable que en los próximos días sea trasladado a Buenos Aires.



La fiscal especializada en Delitos Sexuales de Rosario, Carla Cerliani, acusó a Bustos de grooming –engaño pederasta- en perjuicio del adolescente, a quien contactó por Whatsapp mediante engaño haciéndose pasar por masajista deportivo.



Según la acusación, Bustos comenzó a enviarle mensajes al adolescente desde el 24 de mayo último y hasta el 6 de junio, cuando debían encontrarse en un departamento de Rosario que el ex árbitro contrató mediante la modalidad de alquiler temporario a través de la plataforma OLX.



Cerliani explicó que Bustos cambió su identidad por la de Martín Lucero y se hacía pasar por "masajista deportivo", ofreciendo ese servicio.



El adolescente puso en conocimiento al coordinador de la pensión del club, Juan Carlos Pagliarechi, quien a partir de entonces estuvo al tanto de los intercambios y pactó el encuentro del último jueves en el que Bustos fue arrestado.



Ese mismo día Pagliarechi radicó la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que intervino para detener a Bustos en un departamento de Santa Fe 3278 de Rosario.



La fiscal dijo que el acusado contactó al adolescente "sabiendo que era menor de edad, presentándose con otra identidad para el engaño y con una profesión que no ejerce", además de utilizar medios digitales.



Cerliani explicó que esos elementos constituyen las conductas típicas del delito de grooming, con el "fin de lesionar la integridad sexual del adolescente".



Bustos "le dijo que atendía a varios deportistas de Rosario, que le iba a decir cuando viniera así podía probar sus masajes", sostuvo la fiscal, quien agregó que también "le pedía datos de sus compañeros".



Uno de esos casos, con los que el ex árbitro tomó contacto, continúa en investigación.



Cerliani contó que al ser detenido, la Policía le secuestró a Bustos un celular y una Tablet que fueron enviados a peritar, y que además de efectos personales tenía cremas, seis preservativos y dos geles íntimos.



Para la fiscal, lo secuestrado es evidencia de que Bustos carecía de elementos para brindar masajes y, en cambio, buscaba un intercambio sexual con los menores.



"Trató de ganar la amistad y confianza del niño. Desde el comienzo lo trata de amigo, le dice crack, ídolo", afirmó la fiscal, y sostuvo que "instó" al chico "a que mintiera" al proponerle que dijera que iba "al cumpleaños de una amiga" porque si contaba que tomaría masajes no lo iban a dejar salir de la pensión.



La víctima es un adolescente de la ciudad de Reconquista que reside en la pensión de Newell's desde febrero último.



El juez penal Ismael Manfrín aceptó la imputación de la fiscal y le dictó a Bustos prisión preventiva por 90 días, a la vez que rechazó la solicitud de prisión domiciliaria de su defensora oficial.



El ex árbitro estuvo detenido seis meses en la causa que investiga abusos a menores que vivían en la pensión de Independiente, a cargo de la fiscal Soledad Garibaldi, de la UFI 4 de Avellaneda, y fue liberado en septiembre del año pasado.



Fuentes judiciales aseguraron a Télam que desde hacía varios meses la fiscal Garibaldi seguía los pasos de Bustos porque tanto el árbitro como Leonardo Cohen Arazi -otro de los acusados- venían solicitando en "forma recurrente permisos para viajar al interior del país".



Finalmente, Garibaldi pidió ayer la detención de Bustos tras conocer el caso del adolescente de Newell's, que fue otorgada por el juzgado de Garantías.