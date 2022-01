"Estamos alterados, no dormimos desde lo que pasó, estamos pendientes de todo lo que pueda pasar en la casa, los ruidos afuera, en los techos", manifestó consternado Hernán Rossi, ex secretario de Interior de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), quien fue víctima de un atentado en su casa de La Plata.

El sindicalista se refirió así al ataque que sufrió el miércoles último. Según denunció en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata, durante la madrugada de ese día, a la 1.40, un hombre que circulaba en una moto se subió a la vereda y roció combustible en el frente de su vivienda, procurando que se colara por las hendijas y llegara al interior. Prendió fuego y huyó.

La mayor de las hijas de Rossi, de 21 años, se encontraba despierta, escuchó al motociclista y vio las incipientes llamas. De innmediato, despertó al resto de la familia, conformada por una hermana, un hermanito de 6 años, su madre y su padre. Entre todos lograron apagar el incendio.

.

"Si mi hija no hubiese estado despierta, nos moríamos", enfatizó en las últimas horas el sindicalista en diálogo con 0221.com.ar. Y agregó: "No me puedo sacar de la cabeza la imagen de mi hija gritando: '¡Papá, papá, fuego, fuego!'".

"Le tiramos un almohadón a la cortina que se prendía fuego y yo salí afuera", relató el ex secretario de Interior de UPCN, quien relacionó el ataque con una amenaza sufrida a fin de 2021.

En su cuenta de Facebook, Rossi denunció que el 23 de diciembre último le llegó un sobre a su nombre, que contenía una ficha con el estado afiliatorio de su coseguro, en el que remarcaron las identidades de sus hijas y, en una hoja adjunta, decía: “Hernán Rossi, seguí con tus boludeces. Agrupación Peronista Los Pibes Chorros”.

.

Esa amenaza se sumó "a la permanencia de varios autos diferentes, durante largas horas del día, en la puerta" de la casa finalmente incendiada, "haciendo 'guardia' siempre con dos personas de sexo masculino a bordo, que van rotando", relató el gremialista en el mismo posteo.

Y finalizó: "Como la amenaza no fue suficiente o, según sus apreciaciones, yo seguí 'haciendo boludeces', vinieron los hechos y parece que estos muchachos, para esto, 'son de palabra'".