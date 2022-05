En el marco de la investigación que se inició por el incendio que se desató el lunes pasado en el departamento de Felipe Pettinato, en el que perdió la vida el neurólogo Melchor Rodrigo, de 44 años, por causas que están siendo investigadas, el resultado de uno de los informes señaló que se encontraron rastros de una sustancia inflamable en el cuerpo de la víctima.

Según fuentes policiales, el peritaje dio positivo en hidrocarburos, de una de las cuatro muestras que se tomaron del cuerpo de Romero. Aunque todavía no se sabe con exactitud si se trata de nafta, alcohol, querosén u otro líquido.

Así quedó el departamento de Felipe Pettinato, tras el incendio.

El informe también expone que el daño se concentró en las piernas del neurólogo, lo cual podría indicar que el líquido acelerante cayó en su parte inferior. Cabe destacar que dicha sustancia no fue encontrada en el departamento, pero sí en la piel y los huesos del médico fallecido.

Una de las primeras hipótesis surgida en base a los primeros informes de los bomberos, sostenían la posibilidad que una "llama que fue acercada a un líquido inflamable para que comenzara el incendio". Luego, la etapa siguiente será determinar si se trató de un accidente o si Felipe pudo haber arrojado una sustancia inflamable sobre el médico y luego acercarle una llama. Esta información será determinante para definir una eventual imputación contra Felipe Pettinato.

¿Qué dijo Tamara Pettinato?

En "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?", el programa de radio en el que Tamara Pettinato trabaja como columnista, habló del incendio en el que se vio involucrado su hermano, Felipe Pettinato.

Aunque la panelista no quiso dar muchos detalles, aclaró que su hermano todavía “está en shock” por lo que ocurrió.

“Hay una investigación sobre qué paso y por qué se inició al fuego. (...) Tampoco lo contaría porque hacer un show de lo que pasó aquella noche es innecesario y tampoco me sale”, dijo.

No obstante, tambien hizo enfásis en cómo está su familia con todo lo ocurrido. “Sí, me sale decir que estamos muy tristes, que lo que pasó es una tragedia espantosa, que nadie se esperaba y que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto", expresó.

A la vez que sostuvo: “Es algo que se podría haber evitado. Esa es la verdad”. “Si la ley de salud mental fuera de otra manera y cualquiera de los familiares de los enfermos psiquiátricos pudieran intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan, se podría haber evitado”, completó.

Incendio en edificio de Belgrano: un muerto y tres heridos

El dramático episodio ocurrió en la noche del lunes 16 de mayo luego de que se originara un incendio en el piso 22 de un edificio ubicado en el barrio porteño de Belgrano. Según informaron fuentes vinculadas al hecho, una persona perdió la vida y tres resultaron heridas, producto de la inhalación del humo de las llamas.

Entre los heridos, estaba Felipe Pettinato, hijo del músico y conductor de televisión Roberto Pettinato, quien fue hospitalizado por intoxicación con monóxido de carbono pero se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió en la calle Palpa 2390 cuando se desató un foco ígneo en uno de los departamentos del edificio. Alrededor de las 23.40 los Bomberos Voluntarios recibieron la alerta y se adentraron en el lugar junto con las fuerzas policiales y el SAME, encontrando en la vivienda donde comenzaron las llamas a un hombre sin vida.

Al llegar el personal de emergencias médicas, constató que otros vecinos también habían inhalado el humo de las llamas, de manera que fueron trasladados al Hospital Pirovano sobre la avenida Monroe al 3555 para su atención.