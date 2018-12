Una joven de 23 años intentó secuestrar a la beba de su primo luego de herirlo para completar un pacto suicida, en una vivienda de la localidad santafesina de Rosario. La agresora fue detenida por la policía.



El violento hecho sucedió el jueves a la madrugada en una casa ubicada en la calle Arijón al 2200 cuando la chica, Agustina, se dirigió a un kiosco y quiso comprar una caja de vino y un sobre de jugo. Sin embargo, se violentó con la empleada quien intentó calmarla sin éxito.



"Se enojó, me insultó y tiró la mercadería que compró. Ella viene a comprar siempre y es muy correcta. No la vi nunca así. Estaba enojadísima, muy nerviosa", manifestó la comerciante al medio El Tres, y añadió: "Estaba como loca. Me tiró el brazo enojada como para pegarme"



Luego se dirigió a la casa de su primo que vive en pareja y tiene una beba de dos años. Comenzó a discutir y exigió que le entreguen a la menor porque necesitaba completar "un pacto suicida".







El primo intentó tranquilizarla pero fue agredido con un cuchillo y huyó del lugar. Agustina tomó un caño y comenzó a perseguirlo mientras la pareja del agredido aprovechó para esconderse en el baño con la beba en sus brazos.



El joven fue a la seccional 21 que está a una cuadra de su domicilio y pidió ayuda a los efectivos, quienes lograron controlarla y detenerla.



Un móvil policial también llegó a la vivienda y tuvieron que tirar la puerta abajo para rescatar a la joven que estaba en shock y a su hija. La mujer de 20 años declaró que intentaron asesinarlas.



Según las primeras versiones, la agresora habría sufrido un brote psicótico después de consumir algún tipo de droga. En el caso interviene el fiscal de Flagrancia, Matías Edery, quien ordenó medidas para investigar el caso.