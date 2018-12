La presunta responsabilidad de efectivos de la Policía bonaerense en la difusión masiva de imágenes del cadáver del propietario de la cadena gastronómica Manolo y de su ex suegro, quien lo asesinó el martes último y se suicidó, es investigada por la Justicia de Mar del Plata y el Ministerio de Seguridad provincial.



Las fotografías se difundieron de manera extraoficial y se viralizaron en pocas horas, luego de que el empresario uruguayo Juan Manuel Santurian fuera asesinado a balazos por Miguel Ángel García, en la cochera del edificio Boghoss II, en el barrio marplatense de La Perla.



Las imágenes -al menos cinco- son algo borrosas, pero permiten ver claramente los cadáveres de Santurian y de García, mientras son realizadas algunas pericias.



La Justicia pidió que se determinara la posible responsabilidad en este hecho del personal policial que participó en los procedimientos desplegados en el lugar.



El fiscal del caso, Alejandro Pellegrinelli, promovió el inicio de una actuación administrativa a través de la Jefatura Departamental marplatense, para investigar tanto el origen como la divulgación de las fotos.



La instrucción sumaria administrativa es llevada adelante por la Auditoría General de Asuntos Internos de la cartera de Seguridad provincial, a cargo de Cristian Ritondo.



Fuentes policiales indicaron que el proceso en marcha buscará precisar en primer término quiénes son los efectivos policiales que estuvieron en la cochera del edificio tras el crimen, y en base a ese dato comenzarán a analizarse sus teléfonos celulares.



Señalaron que "se pedirán informes a las empresas de telefonía celular para ver qué tipo de comunicaciones se hicieron o qué clase de mensajes se mandaron en ese momento y desde ese lugar".



La información brindada hasta el momento señala que tras la denuncia por el homicidio seguido de suicidio, intervino en el lugar personal de la Comisaría 1° local, del Comando de Patrullas y de la Policía Científica.



"Las imágenes parecen tomadas con teléfonos, no con las cámaras digitales que usa la Policía Científica", explicó una fuente del caso.



En una de las fotografías viralizadas, se observa incluso a pocos metros del cuerpo de Santurian a otro efectivo de pie mientras toma una foto con su teléfono móvil al cadáver de García.



La eventual responsabilidad de personal policial podría derivar en fuertes sanciones, y a su vez, no se descarta la tramitación de una denuncia penal por parte de la fiscalía interviniente, por incumplimiento de deberes de funcionario público.