Lucha por su vida en un hospital de La Banda.

Antes de ser acribillada a balazos por su ex novio en su casa de Santiago del Estero, la joven de 25 años habló con su primo, le contó que había sido amenazada de muerte por el acusado y anticipó el terrible ataque a balazos.

Luciana Fioretti de 25 años lucha por su vida en el Centro Integral de Salud Banda luego de que su pareja, Santiago Sosa de la misma edad, le pegara cinco tiros previo a suicidarse. Un mes antes del ataque, la víctima había anticipado a su primo que su ex pareja le dispararía.

Gabriel Garnica, primo de la víctima, mostró una conversación que mantuvo con la afectada el 29 de noviembre, a través de WhatssApp, en la que la joven relata: "Le pedí que se fuera de la vasa y el me contestó 'ya me voy, solo vine a ver dónde te voy a pegar el tiro".

La joven agregó: "Hoy me amenazó de muerte. Intenté denunciar, mucha bola no me dan".

La mujer permanece internada con pronóstico "reservado" en sala de terapia intensiva del mismo nosocomio. La víctima tiene heridas en la cabeza, espalda y brazo.

