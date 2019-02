Un joven de 21 años fue detenido e imputado tras agredir a su ex novia, una estudiante de 18 años, con golpes de puño y con un martillo, cuando ella se presentó en la casa donde ambos convivían para buscar sus pertenencias, según informaron este viernes fuentes judiciales.



La fiscalía penal de Violencia Familiar y de Género 3 de Salta, Liliana Jorge, imputó a Mauro Gabriel Puló, de 21 años, por los delitos de lesiones agravadas por la relación de pareja previa y por el género, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada, por tratarse la víctima de una persona a quien se le debe un respeto particular.



La víctima, una estudiante de 18 años, explicó que mantenía una relación de pareja con el acusado y que habían convivido durante dos años, hasta que hace dos semanas decidieron separarse.



El día de los hechos, ella se presentó en la casa de su ex novio a retirar sus pertenencias y éste se puso violento, por lo que le propinó golpes de puños y cabezazos, hasta que finalmente tomó un martillo y la golpeó en la cabeza.



Cuando la chica intentó escaparse del lugar, el joven lo impidió y le cerró la puerta.



Los voceros explicaron que alguien que se percató de lo que estaba sucediendo alertó del hecho a la Policía, que se presentó en la vivienda, situada en la calle España al 900, del macrocentro salteño, donde se procedió a la detención de Puló.



Tras conocer la acusación en su contra, el imputado quedó detenido y con pedido de mantenimiento de detención, mientras se completan las diligencias y pericias solicitadas.



Así lo denunció la joven en Facebook