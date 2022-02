Hoy Thelma Fradin habló frente a la embajada de Brasil tras la anulación del juicio contra Juan Dhartés. Allí anunció que se sumaba a su representación el abogado Juan Pablo Gallego.

El letrado conocedor del derecho internacional, que se ha espacializado en defender a las víctimas de abuso sexual infantil, trabajará para que Thelma pueda ser querellante y que viaje a Brasil lo más rápido posible, según le adelantó a Cronica.com.ar.

.

"Siempre seguí de cerca. Mi incorporación es para plantaer recursos y trabajar en la cuestión internacional. Es un proceso complejo con la participación de tres países. La idea es que Thlema tenga mayor protagonismo en el proceso, ese es mi trabajo", dice Gallego a Cronica.com.ar

"La declaración de ella por lo que tengo entendido fue muy contundente para encontrar justicia. Está en una brutal asimetría nunca vista. Hay que ver si Brasil corrige a partir de la apelación de la fiscalía si es que lo hace, aun no tenemos confirmación de eso. Thelma está en una situación de indefensión absoluta como víctima en el proceso. Vamos a recurrir ante los Organismos Internacionales", afirma el abogado.

"Tras tres año. esto es su situación de víctima es una catástrofe. Es ana víctima fuete, sabe y tiene la fuerza de su verdad. Los tratados internacionales están por encima de los códigos de cada país y Brasil adhirió a ellos", dice Gallego que insiste con la importancia de que ella pueda ser parte del jucio, del que hasta ahora solo fue testigo.

-¿Cúales son los escenarios posibles?

- Una eventual apelación y que el juicio continúe. Que se derive a otro tribunal local. Otro es que pase meses sin definiciones. Vamos a hacer presentación en Brasil para que ella pueda participara en el proceso, los tratado internacionales ante lo derechos de la mujer y el niño, y ella lo era la momento de los hechos, la respaldan.

-¿Cuál es su mirada de lo secedido?

- Mi percepción es que la defensa de Darthes, al menos la que está en Brasil, conocía y tenía la intención de que no continuara el juicio si la prueba no lo favorecía. Entonces motoriza el recurso para llegar a este resultado. Es una carta que se guardaron bajo la manga por si la tenían que usar. Es un desgaste violento sobre la víctima. No puede ser ajeno a la defensa de Darthes

-¿Qué va a hacer?

-Garantizar que Thelma pueda controlar, es decir que sea parte, controlar el proceso desde adentro, elementos técnicos para garantizar sus derechos. Los tratados internacionales están sobre los códigos de cada país. Confió e poder revertirlo. El peor escenario era una absolución fraudulenta. Pero la prueba y el testimonio de Thlema es tan contundente que es imposible la absolución . Continua vigente el pedido de detención de Nicaragua. Esto n de ninguna manera transforma en inocente a Darthés. Es un volver a empezar , pero con el protagonismo de Thlema como querellante. Thlema sabe lo que pasó. Darthes sabe lo que pasó. En la entrevista con Mauro Viale Dhartes conoce que estuvo en la habitación.

-¿Ella va a tener que volver a declarar?

-No mas revictimización. El testimonio debería incorporarse y no que vuelva a declarar. Esta maniobra es mas grave que la de sugerirle al imputado que se vaya del país. Rompe las reglas de juego. Para eso esta gastando el dinero para dilata. y agotar. Hay u juez que fija competencia y las partes se presentan . La defensa podría no haberlo hecho, pedir una suspesipn hasta que se defina.

.

- ¿A qué fueron a la embajada?

-Estamos iniciando conversaciones con la embajada, tratando de que Thlema vaya a Brasil. Obtener respuesta del Estado brasilero a través de la embajada. Que Thlema pueda estar en Brasil a la brevedad para tomar intervención el la instancia de apelación. Gestiones por la vía diplomática qué hace a Brasil frente a la indefensión de una víctima argentina. Ella intenta creer en la Justicia. Esta muy golpada pero muy acompañada por sus amigas y compañeras para no dejarla caer. Cuenta conmigo. Esta dispuesta a seguir