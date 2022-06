Un juez de Garantías de Lomas de Zamora rechazó hoy el pedido de detención del futbolista colombiano Sebastián Villa, quien está imputado en una causa como autor del abuso sexual de una joven, ocurrido en junio de 2021 en una casa de un country de Canning, al considerar que la declaración de la víctima no es prueba suficiente como para encarcelarlo y le sugirió a la fiscal profundizar la investigación, informaron este viernes fuentes judiciales.



En su escrito, el juez de Garantías Javier Maffucci Moore explicó que si bien existe "una fuerte sospecha" respecto de que haya existido el hecho "con la participación del encausado en él", hay "numerosas inconsistencias y faltantes tanto en la colecta probatoria, como en la argumentación, fundamentación y motivación de la solicitud realizada".



De esta manera, el magistrado rechazó el pedido de detención que había solicitado el martes último la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, quien ahora deberá evaluar si cita al futbolista de Boca Junios a declaración indagatoria.



La fiscal había justificado su pedido de detención al peligro de fuga por parte del delantero colombiano, debido a la expectativa de pena que tiene el delito que se le imputa, que es "abuso sexual con acceso carnal".



En un escrito de 11 fojas al que tuvo acceso Télam, el magistrado cuestionó duramente la investigación realizada por la fiscal, y le sugirió que "no basta con afirmar dogmáticamente que el testimonio de la víctima es creíble".



"La comprobación del hecho se remite primordialmente entonces a lo que transmite la víctima pero ello no conlleva bajo ningún término que pueda ser la única prueba que sostenga una imputación. El contexto mismo en el que tales hechos suelen cometerse obliga a llevar adelante una investigación con debida diligencia reforzada que, si se realiza de manera adecuada y eficaz, arrojará la existencia de otros elementos probatorios", señaló el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora.



"Lo que se exige es el desarrollo de una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial, a fin de salvaguardar tanto los derechos del imputado, como los de la víctima", dijo Maffucci Moore en uno de los párrafos de su resolución, donde además explicó que "no basta con afirmar dogmáticamente que el testimonio de la víctima es creíble".



"Se deben brindar razones suficientes que justifiquen esa credibilidad, porque no escapa ese testimonio a los criterios de veracidad y credibilidad cuya valoración resulta facultad propia de los jueces", agregó.



Para rechazar el pedido de detención, el juez tuvo en cuenta las declaraciones de las dos médicas del hospital Penna en el que fue atendida la víctima el 27 de junio de 2021, un día después del supuesto abuso sexual, ya que consideró que esos testimonios "tornan evidente, sin mucho esfuerzo intelectual, que ellas no observaron a nivel físico ninguna evidencia de abuso, en pocas palabras el examen de la victima fue normal".



Para el juez, los "elementos de juicio no reúnen por el momento y al día de la fecha (por las falencias ya explicadas en cuanto a la prueba externa a los datos ya precisados, la necesidad imperiosa de aclarar varios extremos y alcances de lo colectado y la duda que generan algunos de ellos por su falta de corroboración) la entidad como para ordenar la detención de una persona".



Por otra parte, el magistrado también rechazó un pedido de eximición de prisión realizado por el abogado Martín Apolo, defensor de Villa, al considerar que el delito que se le imputa tiene un pena de cumplimiento efectivo e "impide la eventual aplicación de una condena en suspenso", lo que habilita a la fiscal González a que, en caso de obtener nuevos elementos, pueda pedir una nueva detención del futbolista.



La denuncia contra el futbolista fue presentada por escrito el 13 de mayo en la UFI 3 de Esteban Echeverría y a los tres días la denunciante la ratificó de manera presencial en la fiscalía.



La víctima contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country "Venado II" de la localidad bonaerense de Canning, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.



Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.



Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador y allí, según dijo, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.