Luciana tiene 22 años y contó todo en Facebook

La depravación acecha en todos lados. Luciana Pigñer tiene 22 años, fue a hacerse un análisis de sangre de rutina y terminó siendo abusada sexualmente. Ella contó lo que sufrió a Crónica.



-¿Cómo lo conociste?



-Al bioquímico lo conocí porque me fui a hacer un análisis de sangre por derivación ginecológica. Cabe destacar que él realiza prácticas ginecológicas sin ser ginecólogo ni obstetra.Tiene un consultorio privado en el partido de Esteban Echeverría, localidad 9 de Abril, barrio Transradio. Me hizo una revisión en que se excedió tocándome de manera desubicada mis partes íntimas, incluso metiéndome los dedos y se manoseaba sus genitales arriba del pantalón. Finalmente logré salir del consultorio.



-¿Hiciste la denuncia? ¿Qué te dijeron?



-La denuncia la realicé en la Comisaría de la Familia en Monte Grande. Luego de hacer la denuncia, al día siguiente me dirigí al polo judicial del mismo partido, donde allí me encuentro con que este "hombre" ya tenía tres denuncias penales por abuso sexual del año 2007, 2009 y 2012.



-¿Otras víctimas se comunicaron con vos?



-A partir de que hice la denuncia legalmente, decidí difundirla en mi cuenta de Facebook, que es: Luciana Pigñer, que hoy en día no me arrepiento porque tuvo mucha repercusión en el barrio; en los comentarios de Facebook hay infinidades de víctimas que compartieron públicamente lo que el bioquímico hacía a las mujeres de hace más de 10 años, muchas de ellas en su momento eran menores de edad.



-¿Después de lo que pasó, él se comunicó con vos? ¿Te amenazó?



-No, nunca se comunicó conmigo, pero estoy atemorizada porque él cuenta con todos mis datos personales.



-¿Cómo estás?



-Cuesta un poco olvidarse de todo y es muy reciente, hago lo que puedo, me manejo como puedo, trato que esto no me supere y que no me afecte principalmente como madre (tiene un hijo de 4 años) y luego en los estudios y el trabajo.