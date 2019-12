El misterioso suceso de la mujer que desapareció en La Plata en un supuesto estado de gestación generó gran controversia debido a las múltiples contradicciones que se brindaron durante la ardua investigación hasta el momento del hallazo. Se realizó una cronología con el fin de esclarecer la línea en la que se dieron los hechos.

Mauricio Paz Martínez, el esposo de Sandra Andrea Sepúlveda de 40 años, denunció la desaparición de su pareja el último viernes y, durante su declaración, mencionó que su mujer había ido el jueves a las 8 de la mañana al hospital San Martín a practicarse una cesarea y que luego la llamó desde el baño del establecimiento diciendo: "Ayudame. Me están llevando".

Al hacer la denuncia, la policía bonaerense comenzó con la búsqueda e interrogó a las autoridades del hospital para saber qué había sucedido. El director del Hospital San Martín de la ciudad de La Plata, Alberto Urban, aseguró que Sandra "se atendía en otro lado, es de Berisso y los controles se los hacia en otro lugar, no tenia turno acá y no tenia anotado ningún turno" adjudicado.

Además, aseguró: "revisaron las cámaras y no encontramos nada por eso estamos desorientados y en contacto con la policía, revisamos todo el hospital y no hay ningún registro de que la mujer se haya atendido en alguno de esos hospitales".

En medio de la investigación, salieron a la luz diferentes datos. Uno de los primeros, fueron los antecedentes del esposo de la mujer, quien ya que fue denunciado por una ex pareja por el abuso sexual de la hija de ésta, entre 2012 y 2015, causa que ya fue elevada a juicio, confirmó una fuente judicial.

Luego, salieron a la luz diferentes imágenes captadas por cámaras de seguridad de La Plata. Las primeras, muestran como un Fiat 147 en el que se trasladaba Sandra pasa por las inmediaciones del hospital, sin dejar registro del ingreso al establecimiento.

Minutos después, se ve a una mujer con características similares caminando por las calles 1 y 70. Luego, se conocieron imágenes que la muestran en la Terminal de Omnibus de La Plata.

Ese mismo viernes, una fuente policial precisó que "al analizar los informes de apertura de la antena del teléfono de la buscada se pudo establecer que ayer a la mañana el aparato había impactado en un antena de la ciudad de Buenos Aires, no teniendo más movimientos desde media mañana, por lo que se saturó la zona y se ubicó el domicilio desde donde provino la señal".



"Se trataba de la casa de una tía de Sepulveda, ubicada en la calle Añasco al 2500, por lo que personal ingresó a la finca con anuencia de una sobrina de Sepulveda y permanecieron en el lugar hasta que hoy a las 17:30 llegó Sandra Sepúlveda acompañada por la dueña de la finca", detalló la fuente.

Luego de encontrarla, aseguraron que se encontraba en buen estado de salud, que estaba utilizando otro teléfono celular y de inmediato se dispuso su trasladado a la DDI La Plata donde el fiscal penal platense, Marcelo Romero, le tomó declaración.

Después de hablar con la mujer, Romero relató que la envió a hacer estudios médicos y psquiátricos por las múltiples contradicciones que encontró en su relato. Los resultados arrojaron que estaba psquiátricamente estable y que, en realidad, no estaba embarazada.

"Todo fue una falsedad, ni siquiera está embarazada. Está ubicada en tiempo y espacio, o sea que psiquiátricamente está estable, puede declarar cuando yo lo decida y el embarazo es falso. Todo esto se va a documentar, me van a elevar las actuaciones y luego evaluaremos que decisión tomamos", agregó.



Romero dijo que "ella no hizo la denuncia, así que no le puedo imputar falsa denuncia, y respecto del marido tengo que establecer si sabía que esto era una falsedad o no. Así que está para evaluar la situación de ambos".



"Los dos están en libertad y la señora lejos de ser secuestrada estuvo en Buenos Aires en la casa de familiares", resaltó y comentó que "lamentablemente hubo un gasto inmenso del Estado para la búsqueda de una persona que nunca estuvo desaparecida sino en la casa de su familiares".