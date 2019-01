Familiares despidieron a Agustina a través de las redes sociales.

Uno de los familiares de Agustina Imvinkelried, la adolescente asesinada luego de haber ido a bailar con sus amigas en la localidad santafesina de Esperanza, rompió el silencio en Instagram luego de que los parientes de la víctima se negaran a hablar el caso.

Los familiares de Agustina manifestaron estar en desacuerdo con la difusión "politizada" que realizan los medios y decidieron no hablar del caso. Sin embargo, la prima de la víctima decidió manifestarse a través de Instagram.

"Hace no mucho tiempo fuimos al cementerio por el 'nono' y, entre risas, nos cuestionamos quien sería la/el próxima/próximo. Imposible no pensar en ese día ahora", manifestó.

Coninuó: "Generalmente pensamos que estamos exentos, que pasa en otro lugares y, de un día a otro, la vida cambia y nos pone pruebas que en este momento no puedo entender ni aceptar".

"Si, ella es Agus, por siempre mi prima y mi familia. No falleció, no se enfermó, no se accidentó: la mataron. Nos sacaron una parte de nosotros, nos rompieron alma y corazón. No la vamos a volver a tener. La perdimos", agregó.

Al final, expresó: "Dolor, tristeza, impotencia, angustia, bronca, es poco de lo que siento. Estoy en blanco y sin mucho más en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Para qué?. Por y para siempre nuestra Agus, así sonriente. Gracias a cada persona que nos brinda su apoyo desde donde esté".

La prima de Agustina se manifestó en Instagram.

El femicidio de Agustina, el octavo en lo que va de 2019, levó a que anoche se realizara en Esperanza una multitudinaria marcha en reclamo de Justicia para Agustina y para pedir mayores políticas que prevengan la violencia de género.



"De camino a casa quiero ser libre, no valiente", "Basta de Matarnos" o "Respeta mi existencia o espera mi resistencia", fueron algunos de los carteles llevados por los manifestantes.

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año.