El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Quilmes dictó un fallo condenatorio contra los tres motochorros que asesinaron en agosto de 2020 a la policía Micaela Romero, de 23 años. Pero fijará el monto del pena cuando sean mayores, ya que al momento del crimen dos tenían 17 y el otro 16.

"Me siento con un aire de decepción", escribió tras conocer la sentencia María Constante, la madre de la víctima, en la página de Facebook "Justicia por Micaela Romero". Y, si bien sostuvo que el hecho de que los declararon culpables a los acusados era una de sus "metas", aseguró que el fallo le dejó un "sabor amargo".

"Entonces me pregunto yo: ¿hemos ganado o hemos perdido? ¡Yo lo único que sé es que a mi hija no la tengo más y eso no se cura con nada! ¡Leyes de Argentina para menores que matan deben cambiar!", reclamó, al cuestionar que "van a estar en un proceso de hasta un año para que les den" la pena.

Constante, con desazón, manifestó que “durante ese proceso, ellos van a evaluar a estos asesinos para ver su conducta y cambios, para recién ahí resolver cuántos años merecen. Pueden ser 25, o pueden ser 10, o menos. Eso lo van a determinar los psicólogos y demás profesionales encargados de ese procedimiento”.

La mujer sigue devastada por homicidio de la joven. "No hay nada que te cubra la pérdida de una hija. Una pena elevada es lo único que judicialmente te resarciría en algo el alma, pero 25, 10, 15 o los años que sean no te alivian ni te van a devolver lo que te sacaron”, lamentó.

En diálogo con Infobae, añadió que "dependerá de la cantidad de años" de condena que finalmente reciban "para saber cómo" va a seguir ella con su vida, en el sentido de saber si debe o no retomar su reclamo de justicia. "Al ser menores de edad, sería muchísimo que pasen los 15 años, pero yo a Micaela no la voy a ver más”, sostuvo.

Luego, se refirió a su nieta al expresar que "dentro de su cabecita, ella entiende que la mamá no está y no va a volver", pero "lo vive desde otro lado" porque "es una nena inocente y no entiende mucho" qué ocurrió.

La menor está a cargo del padre, pero recibe colaboración de toda la familia de la víctima. “El vive con la angustia de ver a su hija sin su mamá”, finalizó Constante.

Previo al fallo de este martes del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 2, en los alegatos la fiscal María Julia Botasso y el particular damnificado, el esposo de la víctima, coincidieron con el pedido de 25 años para todos los acusados.



Por su parte, la instructora judicial pidió que se condene a los acusados por el delito de "homicidio en ocasión de robo doblemente agravado".

Sin embargo, los jueces Alejandro Paccioretti, Gladys Krasuk y Analía Consolo resolvieron cambiar la calificación a "homicidio agravado en concurso real con robo con arma".

A su turno, la defensa había requerido la absolución, mientras que en sus "últimas palabras" los tres acusados dijeron ser inocentes.

El crimen de Micaela, quien se desempeñaba en la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y también en Operaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), fue cometido cerca de las 7 del domingo 16 de agosto del año pasado, cuando se celebraba el Día del Niño y ella estaba con licencia médica.

La policía, que estaba vestida con ropas de civil y no llevaba su arma reglamentaria, fue junto a un amigo a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, del barrio La Cañada, en Quilmes, cuando ambos fueron sorprendidos por delincuentes que circulaban en moto.

Los asaltantes le robaron las zapatillas y el celular al amigo de Romero y, cuando Micaela se negó a entregar su teléfono, se dieron cuenta de que era policía y le efectuaron un disparo en el pecho.

"Tirale que es 'cobani'. Tirale que es 'cobani'", le dijo uno de los delincuentes a otro al momento del robo y al reconocer a Romero como integrante de la fuerza de seguridad.

Los menores seguirán detenidos en un instituto hasta 2022, cuando finalmente se conocerá cuánto tiempo pasarán en la cárcel.