Vanesa, mamá de "El Noba" dialogó de forma exclusiva con Crónica HD y se refirió a la salud de su hijo, sobre quien destacó que "está muchísimo mejor" y aclaró que, si bien la situación es grave, hay "una luz de esperanza".

"Está muchísimo mejor. Al mediodía estaba mal. Todo era muy malo. Cuando volvimos cambió su semblante, me apretó la mano y se le caían las lágrimas. Yo sé que va a salir adelante", destacó la mujer.

En ese sentido, la madre del cantante de cumbia 420 resaltó que el médico le dijo que si bien la situación por la que atraviesa el joven no es sencilla, hay "una luz de esperanza", y agregó que su hijo va a salir "porque él es fuerte".

"Hoy al mediodía el parte no era bueno y salí destrozada, pero volví ahora a la noche y es mi hijo de nuevo. Me pestañó y se le caían las lágrimas, le di la mano y me la apretó. Él me dijo que nunca me va a abandonar, que me va a cuidar y yo sé que lo va a hacer", subrayó Vanesa.

La madre del artista hizo hincapié sobre los gestos que ha tenido "El Noba" con la gente que se lo ha pedido y con su familia, al recordar que "compró el terreno para hacerle la casa a su hija. Ella está muy feliz por su papá".

“El es el amor de mi vida. Le dije que mamá le va a hacer el aguante. Lo voy a acompañar incondicionalmente porque es mi hijo. Yo gracias a Dios estuve al margen de todo lo que se dijo, Los amigos de mi hijo no querían que vea nada. Lo que puedan opinar no me importa. Que mi hijo salga y sea feliz es lo único que me importa", apuntó.

A su vez, al referirse a la personalidad de su hijo, Vanesa remarcó: "Mi hijo es la persona más buena del mundo. La gente que está acá, me resguardó de las cosas que dicen malas de mi hijo. Yo estoy enfocada solo en mi hijo. Él quería que la gente salga adelante y cumpla sus sueños".

“Me puse feliz con todo lo que logró. Estoy agradecida con L-Gante porque lo acompaña y es un amigo. También Perro Primo y María Becerra. El te lo da todo de corazón, por eso se que va salir", concluyó.

Luciano Coronel, conocido en el ambiente de la cumbia 420 como "El Noba", se accidentó andando en moto en la localidad bonaerense de Florencio Varela el pasado martes, por lo cual se encuentra internado en el Hospital El Cruce de la mencionada localidad.

El accidente tuvo lugar en el cruce de Luis Braille y Solís, cuando un Peugeot 308 impactó contra "El Noba", quien iba en una moto sin patente y sin casco.

El caso quedó a cargo de la UFI Nº7, a cargo de Roxana Giménez, quien, en principio, imputó al conductor por el delito “lesiones culposas”.