El 30 de noviembre comienza en Brasil juicio contra Juan Darthés acusado de abusar de Thelma Fardin, cuando ella era menor de edad, en Nicaragua donde ambos participaban de la gira de "Patito Feo".

Las actrices Calu Rivero y Anita Co, quienes al contar lo que padecieron fueron demandadas por el actor, serán testigos en el juicio. Lo harán de manera virtual desde Buenos Aires.

Rivero fue demandada civilmente por daños y perjuicios. Hoy espera las pericias para probar el abuso y establecer que ningún abusador tiene derecho a reclamar dinero.

Co fue demandada penalmente por Darthés por injurías. Anita ganó el juicio y fue sobreseída. El actor no se presentó. Eso benefició a la actriz Natalia Juncos, abandonando el propio Darthés la denuncia.

Ahora el actor estará en el bamquillo de los acusados y de ser condenado irá a prisión. Son 11 los testigos. Calu y Anita declaran el 1 de diciembre a las 14 y 30 horas.

"Lo que puden aportar Calu como Anita en principio es el modus operandi, el comportamiento conductual laboral que presetaba Juan Darthés. Estamos hablando de un abuso seaxual con acceso carnal en el contexto laboral, por eso son muy importantes los testimonios", dice a Cronica.com.ar Raquel Hermida Leyenda, la abogada que las representó.

"Por otra parte lo qe puede aportar Anita es que ganó el juicio y la Argentina le dio la razón fundamentados en el abuso que ella había padecido y por otra parte en que la injuría no existía, que el supuesto ofendido no fue tal", agrega.

"Me preparo con tranqulidad, con mi verdad, para ir a contar lo que me sucedió y que quede como parte de prueba en el juicio", dice Co a cronica. com.ar

"Esperamos que se haga justicia", reclamó.