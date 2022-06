Atilio ”Lito” Costa Febre denunció a través de Twitter que sufrió un gran robo en su casa de Florida, Vicente López. El hecho sucedió el sábado por la noche mientras se encontraba trabajando en el partido de River-Lanús en el estadio Monumental. En comunicación exclusiva con cronica.com.ar, el periodista partidario de River relató cómo se dio el inesperado suceso y cómo se siente tras la terrible noticia.

Pasada la media noche, el periodista deportivo regresó a su hogar luego de una intensa jornada laboral. Al ingresar a la residencia se llevó la sorpresa de que estaba todo revuelto y su perro de raza Rottweiler estaba muy dormido y no reaccionó a su llegada. "Ayer fui a hacer la transmisión de River. Me ausenté de mi casa tipo 5 de la tarde y volví a la una de la mañana", explicó el locutor del millonario.

Al ver el caos, comenzó a ver con detenimiento cada espacio y advirtió que lo habían desvalijado. Inmediatamente, el hombre informó su tristeza en la red social. "Anoche, mientras relataba River-Lanús, en Florida (Vte López) me saquearon mi casa. Yendo a hacer la denuncia. Me destrozaron la vida", escribió Fabre en Twitter. Rápidamente, su historia empezó a circular entre los fanáticos del millonario y colegas, quienes no dudaron en ofrecerle ayuda y contención.

Según expresó el periodista, "La casa estaba destruida peor que en un allanamiento". Además, informó que dentro de los elementos robados se encuentra una gran cifra de dinero, ropa nueva y algunos otros efectos personales que fue cosechando en sus largos años de trabajo.

Reconstruyendo los hechos, el relator nos comentó "Recapitulando un poco, me llamo la atención que una persona había tocado timbre en mi casa al mediodía, preguntándome si vivía un tan Juan Pablo", además resaltó "Es un barrio muy tranquilo, pero indudablemente alguien había marcado la casa".

Por otro lado, destacó que le parece sumamente extraño que su perro, que es de una raza de cuidado, no haya reaccionado ante los ladrones. A raíz de esto, Febre sospecha que "Lo deben haber dormido o encerrado en alguna de las habitaciones porque cuando entre no reaccionaba".

En cuanto a la causa por robo, aún no se han iniciado las investigaciones pertinentes, ya que el relator todavía no pudo realizar la correspondiente denuncia. Asimismo, indicó que estuvo toda la mañana ordenando su hogar que estaba hecho un desastre.

"Fue un mal trago que intentaré recuperarme rápidamente y hay que pensar que en cualquier momento nos toca a cualquiera como me paso a mí ahora", sostuvo Costa Febre y aseguró: "Gracias a Dios estoy bien".

Por M.B

