Después de escuchar varias detonaciones, una joven de 28 años salió de su domicilio en el barrio Hospitales, en Rosario, y encontró su camioneta con nueve perforaciones de disparos. En el lugar también había una nota con una amenaza: "Esto te pasa por roba maridos".

Todo ocurrió cerca de las 21.20 de este martes en inmediaciones a la calle Deán Funes al 1700, en la zona sur de esa ciudad de Santa Fe, donde los vecinos continuaban sorprendidos por la balacera contra el vehículo marca Ford Kuga.

La dueña de la camioneta explicó a medios locales que había tenido problemas con un hombre unos días antes del violento episodio.

"No tengo problemas con nadie. Sólo hace unos días con un chico. Estuve detenida, y el también", dijo la mujer y luego agregó: "Él me tiró tiros en mi casa y yo salí en defensa propia. Ese es el único problema que puede haber, pero no estoy segura de que haya sido él".

Al ser consultada por el cartel que explicaría el motivo del ataque, ella negó que la agresora fuera la ex pareja del hombre con quien tuvo ese problema, ya que ella "no era pareja" del hombre. "No sé por qué pasó esto", aseguró consternada.

Y detalló: "Hay cámaras que deben haber capturado ese momento. Le voy a preguntar al vecino que las tiene. Me dijeron que fue una Renault Duster oscura. El auto tiene nuevo tiros".

La nota que encontraron en el lugar donde el auto fue baleado.

"Había un cartel pero no lo vi. Se lo llevó la Policía. No sé quien fue. Tuve problemas con este chico, pero no estoy segura de que haya sido él", concluyó en diálogo con El Tres TV.