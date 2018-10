En la localidad bonaerense de Victoria, partido de San Fernando, un almacenero de nacionalidad paraguaya fue asesinado por dos malvivientes luego de resistirse al robo de su comercio., esposa de la víctima y testigo del crimen, reveló desgarradores detalles en diálogo con: "El sábado a la noche cerrábamos el negocio y quedó una reja abierta. Cuando estábamos por salirentraron y nos apretaron adentro"."'Esto es un asalto', dijeron, y uno tiró un tiro que me pasó cerca de la cara. Después mi esposo, que estaba en la caja se levantó y los quería sacar para afuera. Le agarró la mano para que no tire más tiros. Yo agarré y le derramé agua porque estábamos tomando mate. Y cuando se agachó él (por su esposo), ahí le tiró el tiro acá en la cabeza", recordó, mientras se tocaba la frente. "Estaba arrodillado y lo fusilaron", subrayó, rompiendo en llanto.Más tarde, imploró: "Lo único que pido es que se haga justicia. Me dejan destrozada, tengo tres hijos, una niña de 7 años". Y señaló sobre su marido: "Me queda el buen recuerdo de él, era una muy buena persona".Por último, la mujer y su hermano(cuñado de la víctima) indicaron que estaban evaluando retornar a Paraguay, de donde son oriundos, debido a los reiterados episodios de inseguridad.