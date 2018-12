Tras la muerte de una pasajera a manos de dos delincuentes en un tiroteo a bordo de un colectivo de la línea 338 en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, la mujer que iba en el asiento contiguo a la fallecida contó que la víctima la quiso cuidar.

"Me quiso proteger. Me salvó la vida. Me dijo 'a vos no te van a matar' y la mataron a ella", reveló Aldana.

El hecho ocurrido el jueves a la tarde en un interno de la línea 338, más conocido como "La Costera", en Ruta 4, entre Olimpo y Condie, tuvo lugar cuando dos ladrones armados subieron al colectivo y comenzaron a exigirle las pertenencias a los pasajeros. En ese momento, dos efectivos policiales que iban vestidos de civil advirtieron lo que pasaba y dieron la voz de alto.

En medio de los tiros, gritos y desesperación de los pasajeros, uno de los asaltantes se acercó a Sandra Rivas, de 46 años, y le dio un balazo en la cabeza. "Yo iba al lado de una señora, charlando. Cuando subieron los delincuentes le agarré la mano y le dije que no me quería morir. Ella me dijo 'no te vas a morir'. Se acercó un delincuente y le disparó por nada", contó Aldana, la mujer que estaba al lado de la víctima.

Aldana destacó el accionar de los policías: "Todos le decían: 'Tirales, tirales, dale matalos'. Pero los policías se iban para atrás porque los delincuentes se les acercaban. Lo único que hicieron fue irse para atrás y trataron de controlar la situación".