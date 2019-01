Denuncian abuso de poder y de homofobia.

Un joven de 19 años fue atacado por cuatro sujetos, quien bajaron de una automóvil e intentaron prenderle fuego con un aerosol en pleno centro neuquino, presuntamente por su condición de gay.

El violento ataque ocurrió alrededor de las 8 del martes, detrás del Museo Nacional de Bellas Artes, cerca de las vías en la ciudad de Neuquén. Braian había acompañado a una amiga a su casa y luego continuó solo hasta la parada de colectivo.

A pocas cuadras de llegar a la garita, un VW Polo lo interceptó y fue en ese momento cuando comenzó su calvario. "Se bajaron dos del auto y me exigieron el celular, yo me negué y me dijeron 'ah, así que no nos lo vas a dar' y me metieron en el auto", relató el joven.

Una vez en el interior del vehículo, los jóvenes comenzaron a propinarle golpes de puño hasta que en un momento lo rociaron con pintura en aerosol en la boca y en otras partes del cuerpo. "En un momento pensé que me iban a matar, no entendía el por qué de la situación", expresó Braian.

Como pudo, en determinado momento, se zafó de sus agresores y se tiró del auto. Con miedo de que lo siguieran, el joven corrió hasta la calle Perito Moreno y allí pudo tomarse el colectivo hasta su casa.

Braian es parte de la Organización Juvenil del Oeste (OJO) y fueron sus amigos quienes lo vieron herido y pidieron ayuda al director y la psicóloga de la ONG.

"Fue una situación de abuso de poder y de homofobia", explicó el director de la ONG, Gerónimo Lombardo, quien aseguró que no es la primera vez que el joven es atacado por su orientación sexual y que por ello es blanco de "mucho bullying"

Si bien el mismo aerosol provocó algunas quemaduras en su cuello y en el hombro, el joven no quiso denunciar ni ir al hospital por malas experiencias anteriores.