La joven que el viernes fue herida gravemente de tres balazos en la localidad correntina de Goya, aparentemente tras una discusión con su ex novio, permanecía internada en grave estado, mientras que el agresor continuaba siendo buscado por la Policía.



Fuentes policiales informaron que Tamara Magalí Gómez (22) seguía alojada en una sala de terapia intensiva del Hospital Miniagurria luego de haber recibido un balazo en el abdomen, otro en el tórax y un tercero en la cabeza.



En tanto, los investigadores realizaron varios operativos para dar con Sergio Osvaldo Contreras Saucedo (38), quien había convivido con la joven asesinada y actualmente está prófugo como principal sospechoso del intento de femicidio. El viernes se realizó un allanamiento en el domicilio de los abuelos, donde residía, pero no se lo puedo hallar.



Sin embargo, tampoco se encontró la moto en la que se movilizaba y faltaban algunas de sus pertenencias porque dijo que "tenía previsto viajar", le dijo su abuelo a las autoridades.



El hecho se produjo a las 3.30 de la madrugada en una casa del barrio Villa Vital de Goya.



Un vecino contó a los investigadores que observó y escuchó una discusión entre Gómez y un hombre, que sería su ex novio y que, momentos después, escuchó las detonaciones. "Yo vi cuando discutían y luego escuché los disparos, salí y la encontré tirada, tenía sangre en la cara", relató el hombre a la prensa local. Los vecinos alertaron a la Policía y trasladaron a la mujer al hospital local, adonde llegó en muy grave estado.



El director del centro asistencial, Raúl Martínez, explicó que "la paciente ingresó durante la madrugada, fue asistida por el equipo de emergencia e intervenida quirúrgicamente".

Tras la operación, la joven permanecía internada con "con asistencia respiratoria mecánica".