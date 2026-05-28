Se entregó el comisario prófugo por el encubrimiento del crimen de Valentino Blas Correas

El comisario de la Policía de Córdoba Juan Gatica, quien permanecía prófugo desde hacía un mes, se entregó a las autoridades judiciales en las últimas horas. La presentación del exjefe policial se produjo inmediatamente después de que su situación de evasión tomara estado público y generara un fuerte impacto institucional.

Gatica debía comenzar a cumplir una pena efectiva de cuatro años de prisión por su responsabilidad en el encubrimiento del asesinato de Valentino Blas Correas, el adolescente víctima de un caso de gatillo fácil ocurrido en el año 2020.

Valentino Blas Correas, el adolescente víctima de un caso de gatillo fácil ocurrido en el año 2020.

La condición de prófugo del imputado se extendía formalmente desde el pasado 27 de abril de este año, fecha límite que la Justicia había establecido para su alojamiento en un establecimiento penitenciario.

A pesar de la obligatoriedad de la orden de detención dictada tras la confirmación firme de la sentencia, el paradero del oficial retirado fue un absoluto misterio para los investigadores. La evasión se prolongó de manera ininterrumpida hasta la noche de este miércoles 27 de mayo, cuando el acusado decidió dar por terminada su fuga.

El punto de quiebre para la entrega del uniformado estuvo directamente vinculado a las severas repercusiones políticas y sociales que provocó la visibilización del caso. Soledad Laciar, madre de la víctima fatal, había realizado una denuncia pública extrema en la que responsabilizaba de manera directa al Gobierno provincial y al Poder Judicial ante cualquier atentado contra su integridad.

Esta fuerte acusación aceleró las decisiones en el entorno del excomisario, quien optó por presentarse en los tribunales cordobeses junto a su representación legal.

Fuentes cercanas a la investigación penal confirmaron que Gatica no era el único condenado del histórico juicio que eludía el cumplimiento efectivo de la condena impuesta. De acuerdo con los reportes oficiales, existía un segundo involucrado en la misma causa que también se encontraba en calidad de evadido de los requerimientos judiciales vigentes.

En un movimiento coordinado que fuentes con acceso al expediente vincularon a la masiva presión de los medios de comunicación, ambos exfuncionarios decidieron presentarse de forma simultánea.

La trama jurídica que antecedió a la fuga comenzó cuando la Corte Suprema provincial desestimó los últimos recursos de apelación interpuestos por los abogados defensores de los policías.

El fallo de primera instancia del año 2023 había hallado a Gatica penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado por omisión de denuncia. Al quedar la condena firmemente ratificada, se procedió a la citación formal del procesado para su detención inmediata, momento en el cual el entorno legal argumentó que el efectivo se retiraba a despedirse de su familia.

La querella particular liderada por la familia de Blas Correas criticó severamente las facilidades operativas que permitieron la desaparición del exjefe policial durante treinta días consecutivos.

Con la detención de los últimos evadidos, el proceso penal por el homicidio del adolescente entró finalmente en la etapa de cumplimiento efectivo de las penas carcelarias.