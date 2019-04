Silvia Krabel, la madre de Ricardo Nunu Krabler, el ladrón al que mató el médico de Loma Hermosa, Lino Villar Cataldo, aseguró este jueves que "el que se arrime a él, es muerto seguro", en alusión al profesional que este jueves fue hallado "no culpable" por un jurado popular en los tribunales de San Martín.



"Él salió absuelto, lo felicito, pero sepan que es portador de tres armas. Con una nueve milímetros lo mató a mi hijo, le quedan dos 38, sigue matando. ¿Va a seguir siendo un dador de vida, va a ser un santo, un inocente porque tiene una chapa, una matrícula? ¿Esa es la Argentina que quiere justicia por mano propia?", se preguntó Silvia Krabler, tras concluir la audiencia.



"Yo le digo a la gente que se acerque a Cataldo que ande armado, porque si mató a mi hijo...", agregó la mujer, quien aclaró que no justificaba que su hijo saliera a robar, pero tampoco "que este asesino matriculado le haya pegado seis tiros y quede como inocente porque es portador legal de armas, sabe donde tirar y lo mató".



Al salir del recinto judicial y en diálogo con la prensa, Silvia dijo que no le "importa" lo que resolvió el jurado porque no cree "en esta justicia" ejercida por los ciudadanos.



"Yo quería que la pague, lo fusiló a mi hijo de seis tiros", remarcó la mujer, y cuando se le consultó qué le diría a Villar Cataldo, contestó: "Que se fije a quien tira y si le van robar el auto, que priorice su vida, no el auto, que no fusile a la gente como fusiló a mi hijo".



"El que se arrime a Cataldo, es muerto seguro", enfatizó la madre de Krabler, que cuestionó que el médico haya dado "lástima" contando al jurado su historia de cuando vino de Paraguay, vivió en una villa y se dedicó a estudiar medicina para ayudar a la gente.



Finalmente, dijo que Cataldo creyó que tenía "derecho a sacarle la vida" a su hijo e insistió: "Va a seguir matando".